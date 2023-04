Peruwianka i Brazylijczyk najlepsi w chodzie na 20 km wokół Stadionu Narodowego

Gwiazdami zawodów Korzeniowski Race Walking Cup mieli być mistrz olimpijski z Tokio Dawid Tomala i podwójna wicemistrzyni świata z Eugene Katarzyna Zdziebło, jednak zrezygnowali ze startu ze względów zdrowotnych. Tomala komentował rywalizację chodziarzy w transmisji telewizyjnej.

"Katarzyna Zdziebło tutaj nie startuje, bo przechodzi rekonwalescencję po zakażeniu COVID-19. To dla niej bardzo trudny czas" - wyjaśnił Robert Korzeniowski, trener chodziarskiej kadry Polski.

Garcia triumfowała czasem 1:28.21. Drugie miejsce zajęła Brazylijka Erica de Sena, która przegrała ze zwyciężczynią tylko o trzy sekundy. Trzecia była Niemka Saskia Feige.

Najlepsza z Polek była Chojecka (z domu Niedziałek), która czasem 1:33.11 uplasowała się na siódmej pozycji i została mistrzynią kraju. Srebrny medal zdobyła Anna Zdziebło (01:40.15), siostra Katarzyny, a brąz wywalczyła Kinga Waleriańczyk (01:50.37).

"Garcia to zawodniczka z ogromnym potencjałem. Jeśli zostanie dobrze poprowadzona, to może osiągnąć wynik w granicach 1:25 i poprawić rekord świata na 20 km. Zaskoczy nas jeszcze niejednym świetnym wynikiem. Jej forma stale rośnie i ma świetny zespół. Ma idealne proporcje ciała, harmonię ruchu, więc jeśli ktoś ma poprawiać rekordy, to na pewno ona" - ocenił Korzeniowski.

Bonfim zwyciężył wynikiem 1:19.42. Tuż za nim uplasowali się Ekwadorczyk Brian Daniel Pintado i Meksykanin Kevin Campion.

Mistrzem Polski został Niedziałek, który był szósty i uzyskał czas 1:24.53. 23-latek nie zdołał osiągnąć minimum na MŚ w Budapeszcie, które wynosi 1:20.10. Srebrny medal mistrzostw Polski zdobył Maher Ben Hlima (1:25.01), a brązowy Artur Brzozowski (1:28.47).

"Wynik odbiega od moich oczekiwań. Od początku startu nie czułem się najlepiej. Próbowałem forsować tempo, żeby spełnić minimum na MŚ. Rywale dawali radę i atakowali, a ja niestety zostałem w tyle. To tragiczny wynik dla mistrza Polski. Ten rezultat nic nie znaczy na świecie" - stwierdził Niedziałek.

Od rana wokół Stadionu Narodowego odbywał się szereg imprez towarzyszących. O godzinie 9 ruszył Marsz dla Ukrainy, mający na celu wyrażenie solidarności z krajem, który od ponad roku zmaga się z rosyjską inwazją. Wzięły w nim udział znane sportsmenki: Zdziebło, mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk i wicemistrzyni olimpijska w kolarstwie górskim Maja Włoszczowska. Marsz zorganizowany z inicjatywy Korzeniowskiego odbył się drugi rok z rzędu.

"Jako sportowcy i jako narody mamy bardzo wiele do zamanifestowania" - powiedział mistrz olimpijski w chodzie z Atlanty, Sydney i Aten.