Obie ekipy prezentują się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Górnik Zabrze zajmuje aktualnie 14. miejsce w lidze z dorobkiem 32 punktów. W ostatnich 5 spotkaniach, zabrzanie wygrali u siebie z Wisłą Płock 3:2 oraz w ostatniej kolejce, na wyjeździe z Zagłębiem Lubin (1:0).

"Górnicy" dodatkowo zremisowali 1:1 na Stadionie im. Ernesta Pohla z Koroną Kielce. Pozostałe 2 spotkania, to porażki z Jagiellonią w Białymstoku 0:2 oraz w Gliwicach, 0:1 z tamtejszym Piastem.

W zdecydowanie gorszej dyspozycji znajduje się wrocławski Śląsk, który zajmuje 16. miejsce z 31 punktami na koncie. WKS nie wygrał w lidze od 6 meczów, przegrywając z 1:4 z Rakowem w Częstochowie, u siebie 0:1 z Piastem Gliwice, a ostatnio 1:3 w Poznaniu z Wartą. Z Ivanem Djurdjeviciem na ławce trenerskiej wrocławianie zremisowali także 1:1 z Cracovią na wyjeździe oraz u siebie ze Stalą Mielec, a także bezbramkowo w Gdańsku, z miejscową Lechią.

Nadzieje w serca wrocławskich kibiców może wlać nowy-stary trener Jacek Magiera, który od momentu zwolnienia, wciąż jest na kontrakcie we wrocławskim klubie. Zastąpił on zwolnionego Djurdjevicia. Wygrana w niedzielnym starciu może znacząco poprawić sytuację w tabeli którejś z drużyn, jednak należy pamiętać, że w tej panuje ogromny ścisk i wiele drużyn wciąż jest zagrożonych spadkiem do Fortuna 1 Ligi.

Relacja i wynik na żywo meczu Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław na Polsatsport.pl. Początek meczu o godz. 17:30.

MS, Polsat Sport