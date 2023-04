Ostatni mecz z Górnikiem Zabrze (0:2) był piątym spotkaniem Zagłębia, w którym nie udało się zgarnąć kompletu punktów. Porażka była tym bardziej dotkliwa, że zepchnęła zespół trenera Waldemara Fornalika do strefy spadkowej. Na szczęście dla lubinian mecze rywali tak się poukładały, że udało im się wydostać nad kreskę, ale mają tyle samo punktów co 16. Śląsk Wrocław.

- Wszyscy wiemy, w jakiej znajdujemy się obecnie sytuacji. Te pięć poprzednich spotkań bez wygranej, to zdecydowanie za długa seria. Były możliwości, aby przynajmniej w dwóch z tych meczów zgarnąć komplet punktów, ale się nie udało. Myślę, że zabrakło nam w niektórych sytuacjach zimnej krwi i wyrachowania. Każda zła seria musi się jednak skończyć i wierzę, że jest to odpowiedni moment, aby tak się stało – powiedział w rozmowie z klubowymi mediami Kopacz.

Zadanie nie będzie łatwe, bo Korona ostatnio spisuje się na swoim stadionie rewelacyjnie. Kielczanie mają na koncie sześć zwycięstw z rzędu i głównie właśnie dzięki tym punktom udało im się uciec ze strefy spadkowej.

Kopacz też zwrócił na to uwagę analizując rywali.

- To bardzo niewygodny przeciwnik. Mają dobrą passę wygranych u siebie i widać, że dobrze się tam czują. My z kolej w tym sezonie lepiej punktujemy w delegacji, więc jestem dobrej myśli i wierzę głęboko, że odbijemy się z tej pozycji, na której się teraz znajdujemy – dodał.

Sytuacja w tabeli ekstraklasy jest bardzo skomplikowana, bo różnice punktowe są niewielkie. Można zakładać, że wygrana niemal na pewno pozwoli Zagłębiu przesunąć się w górę, ale będzie to też zależało od wyników innych spotkań i bilansu bezpośrednich meczów.

- Do końca sezonu pozostało jeszcze sześć spotkań. Jest więc trochę grania i trochę punktów do zdobycia. Nie ma co zwieszać głów. Jesteśmy bardzo źli po porażce z Górnikiem Zabrze, ale wiemy, na co nas stać, że w poprzednich meczach nie brakowało nam wiele, aby punktować. Wierzę, że w meczu z Koroną pokażemy nasze najwyższe umiejętności i wywieziemy z Kielc komplet punktów – zapowiedział Kopacz.

Jesienny mecz obu zespołów miał swoją dramaturgię. Najpierw Zagłębie tuż przed przerwą zdobyła gola, a kiedy wydawało się, że już więcej goli nie padnie, w ostatniej akcji spotkania Korona doprowadziła do remisu.

Relacja i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 12:30.

JŻ, PAP