Zawiercianie przystąpili do spotkania w osłabieniu, bowiem z powodu urazu nie mógł zagrać lider zespołu UrosKovacević. Po wyrównanym początku pierwszej partii, zaczęli mieć problemy z kończącym atakiem w pierwszej akcji. Do tego ekipa Jastrzębskiego Węgla nie ułatwiła przeciwnikom zadania, posyłając z pola serwisowego prawdziwe ciosy. "Jurajscy Rycerze" nie byli w stanie przeciwstawić się rywalom, przegrywając premierową odsłonę (13:25).

Po tym falstarcie zawiercianie zdołali poprawić grę, a zmiana na pozycji atakującego pozwoliła zespołowi nawiązać rywalizację z finalistami Ligi Mistrzów i pokonać ich w końcówce seta (25:20). Jednak w dwóch kolejnych partiach górą byli jastrzębianie, którzy zamknęli ten mecz korzystnym dla siebie wynikiem, zwyciężając 3:1.



- Na pewno się cieszymy. Zaczynając play-off w Zawierciu stoimy przed ciężkim wyzwaniem. Wiedzieliśmy, że na pewno przeciwnik postawi bardzo ciężkie warunki, szczególnie w tej trudnej do grania hali. Na szczęście dzisiaj sprostaliśmy tym oczekiwaniom i wymaganiom, mimo naprawdę ciężkiego meczu. Było mnóstwo bloków, mnóstwo obron i takiej wydłużonej gry. Dużo nas to kosztowało fizycznie. Drużynę z Zawiercia też, ale to my wychodzimy z tej walki zwycięsko – powiedział libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak, cytowany przez klubowe media.



Aluron CMC Warta Zawiercie nie jest jeszcze na przegranej pozycji, szczególnie, że w niedzielę ponownie grają mecz przed własną publicznością, która potrafi ponieść "Jurajskich Rycerzy" do zwycięstwa.



- Teraz na pewno musimy wyczyścić głowę i wyjść z założeniem, że jutro jest nowy dzień, nowe rozdanie i wszystko jest w naszych rękach. Na pewno jesteśmy w stanie grać lepiej i postawić warunki drużynie z Jastrzębia. Momentami dzisiaj to wyglądało bardzo fajnie i mam nadzieję, że jutro te momenty będą miały większy udział w wyniku – powiedział przyjmujący gospodarzy Patryk Łaba.



Relacja i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Jastrzębski Węgiel na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

OL, Polsat Sport