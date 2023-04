Dwa pierwsze sety sobotniego spotkania zwyciężyli gospodarze, którzy grali jak natchnieni. Doskonale przyjmowali, byli bardzo skuteczni w ataku i polu serwisowym. Zawodnicy ZAKSY nie mieli żadnych siatkarskich argumentów, aby nawiązać walkę z zespołem z Rzeszowa. A co więcej, Asseco Resovia nakręcała się z każdą akcją, w drugim secie całkowicie dominując nad zespołem finalistów Ligi Mistrzów.

Jednak od trzeciej partii role się odwróciły. Już od pierwszych akcji inicjatywę zaczęła przejmować drużyna z Opolszczyzny, która po raz kolejny udowodniła, że nigdy nie można jej lekceważyć i odwróciła losy spotkania, wygrywając je 3:2.

- Kolejny raz pokazujemy w tym sezonie, że ciężko nas do końca złamać. Mimo niekorzystnego wyniku my się nie poddajemy i zawsze szukamy swoich szans. Tak było dzisiaj. Takie zwycięstwa smakują podwójnie - powiedział rozgrywający ZAKSY Kędzierzyn-Koźle Marcin Janusz, cytowany przez klubowe media. - Każdy mecz jest bardzo ważny, ale tutaj z racji tego, że Rzeszów ma przewagę boiska, to już jedno zwycięstwo wywiezione z tak trudnego terenu będzie bardzo ważne. Musimy być gotowi na to, że jutro Rzeszów wyjdzie i będzie grał tak jak w pierwszych dwóch setach. My mamy parę rzeczy do poprawy i wierzę, że to zrobimy – dodał.

Z kolei podopieczni Giampaolo Medeiego mogą czuć się rozczarowani zakończeniem sobotniego spotkania. Jednak rywalizacja półfinałowa toczy się do trzech zwycięstw, więc rzeszowianie nie są jeszcze na straconej pozycji.



- To są play-offy, nic nie jest dane po dwóch setach. Trzeba zamknąć mecz. Nieważne jak, ale trzeba go zamknąć. Dzisiaj gratulacje dla ZAKSY. Mam nadzieję, że w naszych głowach nie zakiełkuje jakaś obawa. Bo wtedy będzie już ciężko odwrócić te losy. Ogólnie jestem zadowolony z naszej dzisiejszej postawy, ale brakowało nam domknięcia tego meczu. W poszczególnych setach mieliśmy indywidualności, ale nie graliśmy wybitnie jako zespół. Fajnie by było gdybyśmy zagrali w tych gorszych momentach jako zespół. Liczę na to, że jutro będzie nowy dzień i wszyscy będą czuć się lepiej – zaznaczył kapitan Asseco Resovii Rzeszów Fabian Drzyzga.



OL, Polsat Sport