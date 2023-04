Polacy wracają z mistrzostw Europy bez medalu. Zły prognostyk na rok przed igrzyskami

Zgodnie z przewidywaniami w +109 kg zwyciężył Gruzin Lasza Talachadze uzyskując w dwuboju 474 kg. Wielokrotny mistrz świata i Europy w rwaniu zaliczył 222 kg, w podrzucie 252 kg. Do trzeciej próby w podrzucie nie podszedł, gdyż żaden z rywali nie mógł mu zagrozić.

Drugie miejsce wywalczył Ormianin Warasdat Lalajan 462 kg (212+250), a trzecie jego rodak Simon Martirosjan - 440 kg (195+245). Tylko tej trójce udało się przekroczyć granicę 400 kg, czwarty Estończyk Mart Seim osiągnął 395 kg (175+220).

Michalski miał trzy udane podejścia; jedno do 170 kg w rwaniu i dwa - do 210 i 217 w podrzucie. Trzecie do 223 kg spalił.

Polacy wracają do kraju bez żadnego medalu. Za rok odbędą się igrzyska olimpijskie w Paryżu.