Odpadnięcie Grupy Azoty Chemika Police z walki o medale zdecydowanie można uznać za największą sensację tegorocznych rozgrywek. Zdaje się jednak, że siatkarki z Polic przełknęły już gorycz porażki i postanowiły zdobyć piąte miejsce, prezentując swoją najlepszą grę.

ZOBACZ TAKŻE: Trzy sety w pierwszym starciu! Faworytki bliżej piątego miejsca w Tauron Lidze



Pierwsza partia czwartkowego spotkania była dość wyrównana, ale policzanki do końca kontrolowały sytuację, wygrywając seta 25:22. Drugą odsłonę lepiej rozpoczęły kaliszanki, które zbudowały sobie już nawet sześciopunktową przewagę. Ale to nie wystarczyło, bo siatkarki Chemika zdołały doprowadzić do remisu, po czym wyszły na prowadzenie, którego nie oddały już do końca seta (25:17). Również w trzeciej partii zawodniczki z Kalisza musiały uznać wyższość przeciwniczek (18:25), tym samym przegrywając mecz 0:3.



Czy kaliszanki zdołają wyrównać wynik rywalizacji? A może ponownie lepsze okażą się siatkarki Chemika?



Transmisja meczu Grupa Azoty Chemik Police - Energa MKS Kalisz w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

OL, Polsat Sport