Indyjski himalaista Anurag Maloo został uratowany po trzech dniach przebywania w głębokiej szczelinie na wysokości prawie 6000 metrów. W akcji na Annapurnie obok pięciu Szerpów brali udział Bielecki i Hatala.

"Myślałem, że szukam ciała w tej szczelinie na głębokości 50 metrów. Zorientowałem się, że jednak żyje" - relacjonował Bielecki za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz, dzięki zdjęciom i wideo, można zobaczyć, jak wyglądała cała akcja.

Maloo był poszukiwany w trudnym terenie między 5600-6000 m, który często nawiedzają lawiny. Do szczeliny wpadł w poniedziałek, gdy wracał do bazy po nieudanej próbie zdobycia szczytu. W krytycznym stanie przetransportowano go helikopterem do szpitala w Katmandu.

Annapurna uchodzi za jeden z najniebezpieczniejszych ośmiotysięczników. Bielecki i Hatala planują wytyczyć nową drogę na jej szczyt.

MC, Polsat Sport