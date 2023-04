Ma romans z gwiazdą Bayernu Monachium? Wpis żony piłkarza mówi wszystko (ZDJĘCIA)

Amelia Ossa Llorente żona piłkarza Bayernu Monachium Lucasa Hernandeza opublikowała na swoim profilu na Instagramie zaskakującą relację. Odnosi się ona do możliwego romansu Francuza.

W nocy z 23 na 24 kwietnia 2023 roku na instagramowym profilu żony piłkarza ukazał się emocjonalny wpis. Sugeruje on, że Hernandez miał zdradzać swoją partnerkę z modelką.

"Możesz teraz przestać grać w podwójną grę Lucas Hernandez. Daję ci to Cristina Buccino. Nie zapominaj, że masz DWÓJKĘ dzieci, do których nie przychodzisz" - można przeczytać w opublikowanej relacji.

Wspomniana w relacji Cristina Buccino to włoska modelka. Na Instagramie obserwuje ją trzy miliony osób. Wcześniej w mediach pojawiały się doniesienia dotyczące jej możliwego romansu z innym piłkarzem - Cristiano Ronaldo.

Warto przypomnieć, że o związku Hernandeza i LLorente było już kiedyś głośno. W październiku 2021 roku Wyższy Sąd Wspólnoty Autonomicznej Madrytu (TSJM) wydał decyzję nakazującą piłkarzowi stawić się w hiszpańskiej stolicy w jednym z więzień w celu odbycia sześciomiesięcznej kary pozbawienia wolności.

W lutym 2017 roku grający wówczas w Atletico Madryt Hernandez posprzeczał się na jednej ze stołecznych ulic ze swoją partnerką. W trakcie kłótni doszło do szarpaniny. W rezultacie zdarzenia sąd zakazał obojgu zbliżania się do siebie. Niebawem para zignorowała sądowy werdykt, pobierając się, a następnie udając na miesiąc miodowy, za co w czerwcu 2017 została zatrzymana w Madrycie.

Mimo to reprezentant Francji nie poszedł do więzienia. Adwokaci piłkarza złożyli odwołanie i w środę zostało ono uwzględnione przez sąd karny i administracyjny. Wykonanie kary pozbawienia wolności zostało zawieszone na cztery lata. Sąd ukarał piłkarza grzywną w wysokości 96 tysięcy euro.



Hernandez jest obecnie piłkarzem Bayernu Monachium. Ekipę mistrza Niemiec reprezentuje od początku lipca 2019 roku. W tym czasie wygrał między innymi Ligę Mistrzów i mistrzostwo Niemiec. Na swoim koncie ma także 33 występy w piłkarskiej reprezentacji Francji. Z zespołem "Trójkolorowych" sięgnął po mistrzostwo świata w 2018 roku.

