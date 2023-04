Lech Poznań godnie pożegnał się z europejskimi pucharami i może teraz skupić się na rywalizacji w lidze. W poniedziałek podopieczni Johna van der Broma udadzą się do Radomia na spotkanie z Radomiakiem. Dla gospodarzy będzie to pierwszy mecz pod wodzą Constantina Galcy. Relacja na żywo z meczu Radomiak Radom - Lech Poznań na Polsatsport.pl.

Przypomnijmy, że "Kolejorz" był o krok od sprawienia wielkiej niespodzianki w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Poznaniacy przegrali u siebie 1:4 z Fiorentiną w pierwszym spotkaniu. W związku z tym wydawało się, że rewanż we Florencji będzie formalnością. Nic bardziej mylnego. Lech odrobił trzybramkową stratę i był bliski doprowadzenia do dogrywki. W końcówce meczu przebudziła się jednak "Viola", która zdobyła dwie bramki i to ona zagra o awans do finału LK.

Drużynie mistrza Polski pozostaje rywalizacja w PKO BP Ekstraklasie. W przypadku ewentualnej wygranej nad Radomiakiem Lech może wskoczyć na trzecie miejsce w tabeli. Aktualnie "Kolejorz" traci dziewięć punktów do drugiej Legii i 20 do pierwszego Rakowa.

Z kolei ekipa z Radomia musi walczyć o utrzymanie. Obecnie Radomiak zajmuje 13. miejsce w ligowej tabeli. W poprzedniej kolejce "Zieloni" przegrali 0:3 na wyjeździe z Cracovią. Poskutkowało to zwolnieniem Mariusza Lewandowskiego z funkcji pierwszego trenera zespołu. Jego miejsce zajął Constantin Galca. Dla Rumuna mecz Lechem będzie debiutem na ławce trenerskiej nowego klubu.

mtu, Polsat Sport