W poniedziałkowe popołudnie siatkarze Indykpolu AZS Olsztyn i PSG Stali Nysa zakończą sezon, rywalizując w decydującym starciu o 7. miejsce PlusLigi. Transmisja meczu Indykpol AZS Olsztyn - PSG Stal Nysa w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

W pierwszym spotkaniu tych drużyn, rozegranym w piątek w Nysie, lepsi byli siatkarze PSG Stali, którzy wygrali 3:1. Historia rywalizacji zespołu Daniela Plińskiego z ekipą Javiera Webera pokazuje jednak, że do rewanżu "Stalowcy" mogą podchodzić nie w doskonałych humorach, lecz... pełni obaw.

Siedem ostatnich meczów Indykpolu AZS z PSG Stalą kończyło się bowiem zwycięstwami gospodarzy (nawet jeśli "Akademicy" grali jako gospodarze w Iławie, a nie Olsztynie). Co więcej, tylko raz (w listopadzie 2021 roku) zdarzyło się, by drużyna gości doprowadziła do tie-breaka. Jeżeli historia miałaby się powtórzyć, o tym, kto zakończy sezon na 7. pozycji, będzie decydował złoty set.

RI, Polsat Sport