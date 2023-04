Pierwsze spotkanie Trefla Gdańsk z Projektem Warszawa, choć jest starciem "tylko" o 5. miejsce w PlusLidze, zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. Po raz ostatni w Ergo Arenie gdańskim kibicom zaprezentuje się legenda polskiej siatkówki, Mariusz Wlazły. Transmisja meczu Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Ostatnie domowe spotkanie Wlazłego w barwach Trefla będzie miało wyjątkową oprawę. Siatkarz zostanie oficjalnie pożegnany z należnymi zawodnikowi tej klasy honorami, a dodatkowym smaczkiem będzie to, iż na parkiecie pojawi się również jego syn, Arkadiusz Wlazły. Młodzik Trefla zmieni tatę na jedną zagrywkę, a dla obu będzie to z pewnością niezwykle wzruszające przeżycie.

ZOBACZ TAKŻE: Niezwykłe wydarzenie w PlusLidze! Mariusz Wlazły zagra... ze swoim synem

Pożegnanie Mariusza Wlazłego to jedno, ale na parkiecie toczyć się będzie zacięta rywalizacja o to, kto zrobi pierwszy krok w kierunku 5. miejsca w PlusLidze. Zwycięska drużyna z tego dwumeczu może reprezentować Polskę w Pucharze Challenge i choć nie są to rozgrywki tak prestiżowe jak Liga Mistrzów, również punktuje się w nich dla Polski w klubowych rankingach.

W fazie zasadniczej bieżącego sezonu rywalizacja Trefla z Projektem kończyła się zwycięstwami gospodarzy. W Warszawie podopieczni trenera Piotra Grabana wygrali 3:0, zaś w rewanżu górą byli gdańszczanie, którzy wygrali po zaciętym boju 3:2.

Transmisja meczu Trefl Gdańsk - Projekt Warszawa w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:20.

RI, Polsat Sport