Raków mistrzem Polski już w piątek? Oto, co musi się wydarzyć

Terminarz 30. kolejki PKO BP Ekstraklasy ułożył się w ten sposób, że Legia swój domowy mecz z Wisłą Płock rozgrywa o godz. 18:00, podczas gdy Raków zmierzy się u siebie z Lechią Gdańsk dwie i pół godziny później.

A to oznacza, że częstochowianie przystępując do rywalizacji z gdańszczanami będą znać już wynik z Łazienkowskiej. Obie drużyny dzieli jedenaście punktów. Jeżeli zostanie zachowane status quo, wówczas Raków będzie musiał odłożyć celebrę co najmniej do następnej kolejki.

Jeżeli Legia nie wygra z Wisłą, a jedynie zremisuje, wówczas ekipa Papszuna wygrywając z Lechią zapewni sobie tytuł, ponieważ przewaga w tabeli wzrośnie do 13 "oczek" na cztery kolejki do końca rozgrywek.

Podobnie będzie w przypadku, jeżeli Legia przegra z Wisłą, a Raków podzieli się punktami z Lechią. Wówczas częstochowianie będą mieć 12 "oczek" przewagi. Pamiętajmy, że przy równej liczbie punktów na koniec sezonu decyduje bilans bezpośrednich spotkań. Ten korzystniejszy jest dla RKS-u, który u siebie wygrał z Legią 4:0, aby przegrać w Warszawie 1:3.

Scenariusze dające Rakowowi mistrzostwo Polski już w najbliższy piątek (w nawiasie różnica punktowa przy zakładanych wynikach):

- Legia przegrywa - Raków wygrywa (+14 pkt.)

- Legia remisuje - Raków wygrywa (+13 pkt.)

- Legia przegrywa - Raków remisuje (+12 pkt.)

Każdy inny scenariusz odroczy koronację:

- Legia wygrywa - Raków wygrywa - (-11 pkt.)

- Legia remisuje - Raków remisuje (-11 pkt.)

- Legia przegrywa - Raków przegrywa (-11 pkt.)

- Legia remisuje - Raków przegrywa (-10 pkt.)

- Legia wygrywa - Raków remisuje (-9 pkt.)

- Legia wygrywa - Raków przegrywa (-8 pkt.)