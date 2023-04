Cucine Lube Civitanova zagra o złoto! Faworyci nie zawiedli

W pierwszym secie gra toczyła się punkt za punkt. Żadna z ekip nie potrafiła zbudować sobie większej przewagi. Gospodarze odskoczyli dopiero przy stanie 19:16, ale i tak wszystko rozstrzygnęło się dopiero w rywalizacji na przewagi. W tej więcej zimnej krwi zachowali podopieczni Gianlorenzo Blenginiego, którzy zwyciężyli 27:25.

Druga partia przebiegała pod dyktando Lube. Miejscowi cały czas utrzymywali delikatną przewagę nad siatkarzami z Mediolanu, a prym w ich szeregach wiódł bułgarski przyjmujący Aleksandyr Nikołow. Tym razem zawodnicy z Trei pozwolili gościom na zdobycie 22 "oczek". Seta zakończył dobry atak Barthelemy'ego Chinenyeze.

Mediolańczycy nie zamierzali się jednak poddawać. Prowadzili przez całą trzecią odsłonę, skutecznie niwelując atuty gospodarzy. Tym samym przedłużyli wtorkowy półfinał, wygrywając seta do 23.

Co się jednak odwlecze, to nie uciecze. To gracze Lube byli tego dnia lepszym zespołem i udowodnili to w kolejnej partii. Świetnie w polu serwisowym prezentował się Kubańczyk Marlon Yant Herrera. Goście zniwelowali straty i doprowadzili do stanu po 21, ale po raz kolejny końcowe piłki należały do ekipy z Trei, która wygrała 27:25.

W finale przeciwnikiem ekipy Cucine Lube Civitanova będzie Itas Trentino.

Cucine Lube Civitanova - Allianz Milano 3:1 (27:25, 25:22, 23:25, 27:25)

Stan rywalizacji do trzech zwycięstw - 3:2 dla Cucine Lube Civitanova