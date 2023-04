Czas na fazę play-off koszykarskiej Euroligi. Kto lepiej wejdzie w rywalizację o półfinał? Transmisja meczu AS Monaco - Maccabi Tel Awiw w Polsacie Sport Fight, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:10.

W połowie kwietnia zakończyła się runda zasadnicza Euroligi. Zespoły rozegrały po 34 mecze. Wszystkie 18 ekip zmierzyły się ze sobą - u siebie i na wyjeździe.

Teraz czas na fazę play-off, do której awansowało osiem najlepszych drużyn. Rywalizacja rozpocznie się zatem od etapu ćwierćfinału. Do półfinału wejdą te kluby, które okażą się lepsze w serii do trzech zwycięstw.

W jednej z par AS Monaco zmierzy się z Maccabi Tel Awiw. To odpowiednio czwarta i piąta drużyna pierwszej fazy. Obie ekipy mierzyły się ze sobą w październiku i marcu. Za każdym razem wygrywali gospodarze.

Dwa pierwsze spotkania serii odbędą się w Monako. Później - 2 maja - rywalizacja przeniesie się natomiast do Izraela. Jeśli nie uda się wyłonić wygranego już na tym etapie, czwarty mecz również zostanie rozegrany w Tel Awiwie. Ewentualne piąte starcie będzie natomiast miało miejsce w Księstwie.

JŻ, Polsat Sport