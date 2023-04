Rozpoczyna się faza play-off koszykarskiej Euroligi. W ćwierćfinale dojdzie do ciekawie zapowiadającego się starcia Realu Madryt z Partizanem Mozzart Bet Belgrad. Kto okaże się lepszy? Transmisja meczu Real Madryt - Partizan Mozzart Bet Belgrad w Polsacie Sport News, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:40.

W połowie kwietnia zakończyła się runda zasadnicza Euroligi. Zespoły rozegrały po 34 mecze. Wszystkie 18 ekip zmierzyły się ze sobą - u siebie i na wyjeździe.

Teraz czas na fazę play-off, do której awansowało osiem najlepszych drużyn. Rywalizacja rozpocznie się zatem od etapu ćwierćfinału. Do półfinału wejdą te kluby, które okażą się lepsze w serii do trzech zwycięstw.

W jednej z ciekawiej zapowiadających się par Real Madryt zagra z Partizanem Mozzart Bet Belgrad. W fazie zasadniczej Hiszpanie zajęli trzecie miejsce, a Serbowie byli szóści.

W Madrycie gospodarze wygrali 105:97, z kolei w Belgradzie to Partizan był lepszy. We własnej hali ekipa z Serbii wygrała 104:90.

JŻ, Polsat Sport