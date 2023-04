Klub z PlusLigi podjął decyzję w sprawie trenera! To były członek sztabu reprezentacji Polski

W sezonie 2023/24 rolę drugiego trenera drużyny Cerrad Enea Czarnych Radom nadal będzie pełnił Krzysztof Michalski. W nadchodzących rozgrywkach PlusLigi będzie on asystentem Pawła Woickiego.

Krzysztof Michalski całą swoją siatkarską przygodę związany jest z radomskim klubem. Swoje pierwsze siatkarskie kroki stawiał w młodzieżowych drużynach RCS Czarnych Radom. Jako kapitan drużyny sięgał po wicemistrzostwo Polski kadetów oraz dwukrotnie po mistrzostwo Polski juniorów.

Następnie Michalski włączony został do seniorskiego składu RCS Czarnych Radom, z którym w sezonie 2011/12 wywalczył awans do II ligi. Na zapleczu PlusLigi już jednak nie zagrał, zaś został statystykiem drużyny WKS. W rozgrywkach I ligi w sezonie 2012/13 wywalczył awans do PlusLigi i przez kolejne osiem lat pełnił tę funkcję w zespole Cerrad Enea Czarnych Radom. W swoim zawodowym CV, Krzysztof Michalski może pochwalić się pracą w siatkarskiej reprezentacji seniorów u boku szkoleniowca Ferdinando De Giorgiego oraz w kadrze kadetów z Michałem Bąkiewiczem.

W sezonie 2020/21, po odejściu Roberta Prygla wskoczył na ławkę trenerską, będąc wówczas asystentem Dimy Skoryy. W rozgrywkach 2021/22 był już oficjalnie drugim trenerem zespołu, współpracując z Jakubem Bednarukiem, a w ubiegłym roku był asystentem Jacka Nawrockiego oraz Pawła Woickiego.

RM, Polsat Sport, wksczarni.pl