Magiera: Radomiak? Dla Śląska mecz roku!

Jacek Magiera wyjechał na kilka dni do Neapolu. Widział mecz ligowy lidera Seria A, a następnie starcie w Champions League z Milanem. „Telefon ze Śląska odebrałem pod muralem Maradony!” - zaznacza nowy-stary szkoleniowiec wrocławskiego klubu. I przyznaje: „Mecz z Radomiakiem to spotkanie roku!”

Magiera pierwszą pracę w Śląsku Wrocław zaczął wiosną 2021 roku. Wejście do szatni i praca ze Śląskiem była bardzo owocna, bo zapewniła 4. miejsce w Ekstraklasie (8 meczów - 3 zwycięstwa, 4 remisy, 1 porażka), co dało start w eliminacjach Ligi Konferencji. Ta przygoda pucharowa też była wielce obiecująca: Paide 2:1 i 2:0, Ararat 4:2 i 3:3, Hapoel Beer Sheva 2:1 i... 0:4. „Spotkania z Araratem, czy pierwszy mecz z Hapoelem kibice Śląska bardzo sobie cenią” - wspomina Magiera. I dodaje: „Co do rewanżu z izraelską drużyną, to im wychodziło po prostu wszystko. Niosła ich niesamowita energia”.



Już po tym spotkaniu WKS wygrał z Zagłębiem Lubin i z Legią, zostając po 7. kolejkach sezonu 2021/22 wiceliderem. Później przyszły trudniejsze chwile. Po 24. kolejce – i porażce z Legią w Warszawie – Magiera pożegnał się z posadą. „Jestem przekonany, że ze mną na ławce Śląsk również nie zostałby zdegradowany” - mówi 46-letni szkoleniowiec. Przyszedł Piotr Tworek, który w 10 meczach odniósł tylko jedno zwycięstwo i sześć razy zremisował, co pozwoliło Śląskowi utrzymać się w lidze. Nowym szkoleniowcem został Ivan Djurdjević.

Jednak wiosna 2023 to pasmo nieustannego kryzysu. Stąd Piotr Waśniewski, prezes Śląska, zadzwonił do Magiery. „Telefon z Wrocławia odebrałem pod muralem Maradony!” - relacjonuje Jacek w „Prawdzie Futbolu”. Szkoleniowiec wyjechał na kilka dni do Neapolu. Widział mecz ligowy lidera Seria A, a następnie starcie w Champions League z Milanem. Magiera mówi: „Poprosiłem o dzień namysłu, ale w czwartek postanowiłem, że pomogę Śląskowi w tej sytuacji. W piątek poprowadziłem pierwszy trening, w niedzielę pierwszy mecz. Dziś bogatszy jestem o to doświadczenie”.

Skalę zmian w 13 miesięcy pokazuje zestawienie Śląska z ostatniego meczu pod wodzą Magiery w 2022 roku:

Szromnik - Janasik, Golla, Verdasca, Stiglec - Olsen, Mączyński - Pich, Sobota, Zylla – Exposito.

Nowy-stary szkoleniowiec w Zabrzu – wiosną 2023 roku - delegował następujący skład:

Leszczyński - Konczkowski, Poprawa, Gretarsson, Bejger - Bukowski, Szwarz - Nahuel, Yeboah, Jastrzembski – Szwedzik.

Żadne nazwisko się nie powtarza! „To pokazuje, jak wiele się zmieniło, jak brakuje spokoju w budowaniu, jak wiele było pomyłek...” - przyznaje Magiera. Wielu piłkarzy zostało zesłanych do rezerw, choćby Krzysztof Mączyński, który zagrał 99 meczów w Śląsku. Doświadczonemu pomocnikowi, kapitanowi, nie dane było zagrać setnego meczu... Jeszcze w piątek, tuż przed ogłoszeniem nazwiska Magiera, Śląsk zesłał do rezerw Cayetano Quintanę. Przeciwko Górnikowi zabrakło chorego Patricka Olsena i Erika Exposito, który doznał kontuzji. Okazuje się, że sprawa Exposito jest poważniejsza, niż uraz. Magiera mówi: „Exposito dostał rozpiskę treningów i limit wagi, z jakim ma się stawić w klubie. Nie interesuje mnie to, gdzie przeprowadzi te treningi... Może to zrobić nad morzem, może w górach, może gdziekolwiek. Dzisiaj nie chcę go widzieć w szatni. Zawodowcy mają o siebie dbać”.

Magiera zaznacza: „Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Spotkanie z Radomiakiem urasta do rangi meczu roku. Nie mogłem jednak odmówić Śląskowi. Po latach bym tego żałował. Co powiedzą ludzie z boku? U nas za dużo słucha się internautów, tłiterowiczów, podpowiadaczy... Można sobie zadać pytanie, czy potrzebne było zwolnienie Aleksandara Vukovica w Legii, Jana Urbana w Górniku, czy moje w Śląsku, skoro wraca się do nas po stosunkowo krótkim czasie...”.