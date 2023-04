Mariusz Wlazły symbolicznie odwiesił buty na kołek. Wzruszające chwile w Ergo Arenie

Po 20 latach pięknej kariery era Mariusza Wlazłego dobiega końca. W poniedziałek siatkarz po przegranym 1:3 meczu z Projektem Warszawa pożegnał się z kibicami Trefla Gdańsk w Ergo Arenie.

ZOBACZ TAKŻE: Mariusz Wlazły pożegnał się z kibicami. "Dziękuję, że jesteście"

Klub zadbał, by była to wyjątkowa i wzruszająca chwila. Punktem kulminacyjnym było symboliczne odwieszenie butów na kołek. Przy dźwiękach utworu "Niepokonani" Perfectu powędrowały one wraz z wielką koszulką Wlazłego pod sufit obiektu. Był to moment, w którym kibicom trudno było pohamować łzy.

Po chwili nadszedł czas na szereg podziękowań. Na parkiecie pojawiła się prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezes Trefla Dariusz Gadomski, przedstawiciele PGE Skry Bełchatów, czyli klubu, w którym zawodnik święcił największe triumfy. Nie zabrakło także podziękowań od klubów kibica z Gdańska i Bełchatowa.

Na zakończenie Wlazły otrzymał tort, którego jednak nie zdążył skosztować, bo błyskawicznie wylądował na jego twarzy z pomocą środkowego Trefla Janusza Gałązki.

Tak wyglądało symboliczne pożegnanie z kibicami w Gdańsku. Mariusz z pewnością pozostawił w ich pamięci także piękne sportowe wrażenia. Choć w tym sezonie nie miał zbyt wielu okazji do zaprezentowania się na boisku, to w ostatnim domowym meczu pojawił się na placu w trzecim secie i zdobył aż 12 punktów, nawiązując do najpiękniejszych lat swojej kariery.

Ostatni akt tej pięknej historii będzie miał miejsce w piątek na warszawskim Torwarze. Mecz rewanżowy o 5. miejsce w PlusLidze Projekt Warszawa - Trefl Gdańsk o godzinie 20:30. Transmisja w Polsacie Sport.