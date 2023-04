Poważne zmiany w strukturach Bayernu? Niemieckie media nie mają wątpliwości

Niemiecki "Kicker" donosi, że Oliver Kahn nie jest jedyną osobą w Bayernie Monachium, która może obawiać się o swoją przyszłość w klubie. Hasan Salihamidzić, obecny dyrektor sportowy "Die Roten", również należy do grona zagrożonych. Wszystko przez ostatnie wydarzenia zarówno na boiskach, jak i poza nimi, których zespół do udanych zaliczyć nie może.

Ten sezon w wykonaniu piłkarzy z Bawarii spisany jest już prawie w całości na straty. Została im tylko walka o mistrzostwo Bundesligi, która do najłatwiejszych należeć nie będzie. Po ostatnich ligowych wpadkach (porażka z Mainz i remis z Hoffenheim) podopieczni Thomasa Tuchela spadli w tabeli z pozycji lidera na rzecz Borussii Dortmund, która po 29 kolejkach ma nad nimi punkt przewagi.

O słabym przebiegu tegorocznej kampanii świadczy też wysoka porażka w dwumeczu z Manchesterem City. Bayern przegrał wynikiem 4:1, czym zakończył swoje występy w Lidze Mistrzów na etapie ćwierćfinałów – trzeci sezon z rzędu. Taka kolej rzeczy wynika między innymi z braku odpowiednich wzmocnień i atmosfery w szatni.

W marcu, na stanowisku trenera w związku z konfliktami z poniektórymi piłkarzami i utratą autorytetu wymieniony został Julian Nagelsmann. Na jego miejsce zatrudniony został Thomas Tuchel, który poza wygraną z Borussią w pierwszych dniach swojej obecności na Allianz Arena nie ma za wielu powodów do radości.

W trakcie niespełna miesiąca klub pod wodzą Niemca zdążył odpaść zarówno z Ligi Mistrzów, jak i Pucharu Niemiec, a także oddać pierwsze miejsce w Bundeslidze swojemu największemu przeciwnikowi. Oprócz tego doszedł kolejny konflikt w szatni – tym razem pomiędzy Mane i Sane.

Wszystkie te wydarzenia mocno wpłynęły na zaufanie do prezesa klubu, Olivera Kahna. Jak się jednak okazało, nie jest on jedynym, który zauważalnie stracił w oczach wszystkich. Według "Kickera" taki stan tyczy się również będącego dyrektorem sportowym Bayernu Hasana Salihamidzicia. Bośniak jest głównym winnym w wywołaniu konfliktu z Hansi Flickiem, czyli trenerem, z którym zespół triumfował w Lidze Mistrzów w sezonie 2019/20. Dodatkowo nie postarał się wystarczająco, by nabyć odpowiednich następców gwiazd takich jak Robert Lewandowski czy David Alaba. Jego zadaniem jest zachowanie dobrych relacji pomiędzy piłkarzami a zarządem, jednakże wszystkie te wydarzenia nie ułatwiają mu tego. Niemiecki dwutygodnik podał też informacje, jakoby zawodnicy mieli powoli dosyć jego działań.

MSZ, Polsat Sport