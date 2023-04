Rosyjska tenisistka nie została wpuszczona na pokład samolotu PLL LOT. Jest mocna odpowiedź!

Diaczenko zakończyła udział w turnieju w egipskim Sharm el-Sheikh w drugiej rundzie. Tuż po odpadnięciu planowała przenieść się do Calvi, miasta na Korsyce, by przystąpić do kolejnej rywalizacji. To się jednak nie powiodło. Rosjanka miała przedostać się drogą lotniczą z Kairu do Nicei przez Warszawę. Utknęła jednak w stolicy Polski, bo nie została wpuszczona na pokład PLL LOT.

Tenisistka oskarżyła LOT o uniemożliwienie transportu na zawody z powodu swojego paszportu i dokładnie opisała całą sytuację w mediach społecznościowych.

"Dzisiaj odmówiono mi lotu na turniej na Korsykę przez LOT na trasie Kair-Warszawa-Nicea, ponieważ posiadam rosyjski paszport. Zasady linii lotniczej mają zakazać Rosjanom latania jej lotami!" - napisała.

Dodała też, że na nic zdały się listy z WTA i ITF, a także list poparcia od swojego ojca, który urodził się na terytorium Ukrainy, a obecnie pracuje w Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Rosjanka opisała dokładnie przebieg całego zajścia i wyraziła swoje niezadowolenie.

- Nocowałam na lotnisku. Zostałam potraktowana jak obywatel trzeciej kategorii (ze względu na narodowość). Jako zawodowy sportowiec, który gra bez flagi i nie reprezentuje swojego kraju, tylko po prostu kocha swoją pracę, karierę, kocha tenis przez całe życie... Czy to jest fair w stosunku do sportowców, którzy nie mają z tą sytuacją nic wspólnego? - napisała.

"Mam nadzieję być wolna od polityki, rasizmu i nazizmu. Tylko pokój i czyste niebo proszę!" - zakończyła wpis tenisistka.

Sprawa oczywiście nie umknęła uwadze rosyjskich mediów. Portal Sportbox.ru opublikował artykuł z prowokacyjnym tytułem "Tenisistka nie została wpuszczona do samolotu z powodu rosyjskiego paszportu. Czy potrafisz odgadnąć kraj na podstawie podłości?". W treści określono pracowników LOT-u jako "rusofobicznych polskich biurokratów".

Do całej sytuacji na prośbę Interii odniosły się też PLL LOT.

- Uprzejmie informujemy, że PLL LOT nie mogły zaakceptować na swoim rejsie obywatelki Federacji Rosyjskiej, działając zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych (Dz.U. 2020 poz. 435 z późniejszymi zmianami). W zapisach rozporządzenia zostały wprowadzone ograniczenia na określonych przejściach granicznych, w tym lotniskowych, w stosunku do obywateli Federacji Rosyjskiej podróżujących spoza strefy Schengen" - brzmi treść oświadczenia.

Djaczenko próbowała skorzystać z samolotu Lufthansy, ale tam również nie sprzedano jej biletu, tłumacząc to koniecznością wjazdu do strefy Schengen tylko przez Hiszpanię, która wydała jej wizę.

CM, Polsat Sport