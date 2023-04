Środa koszykarskich hitów w kanałach sportowych Polsatu

Najważniejszym punktem koszykarskiej środy z pewnością będzie rewanżowy mecz finałowy FIBA Europe Cup z udziałem Anwilu Włocławek. Tydzień temu polski klub we własnej hali pokonał 81:77 francuskie Cholet Basket. To właśnie goście przez większą część meczu dyktowali warunki, ale Włocławianie zdołali odrobić straty i rozstrzygnąć spotkanie na swoją korzyść. Przed decydującym starciem we Francji daje to mentalną przewagę zespołowi prowadzonemu przez Przemysława Frasunkiewicza. Tym razem to drużyna Cholet Basket będzie musiała odrabiać straty i mierzyć się z presją wynikającą z roli gospodarza. Tydzień temu kibice mocno wspierali Anwil zarówno w hali, jak i podczas transmisji w Polsacie Sport Extra i ogólnodostępnym Super Polsacie. Te dwa kanały pokażą także wielki rewanż.

Przedmeczowe studio w Polsacie Sport Extra rozpocznie się o godzinie 19:00, a w nim Paulina Chylewska porozmawia między innymi z pochodzącym z Włocławka dziennikarzem i wieloletnim działaczem sportowym, Andrzejem Personem. W programie nie zabraknie także meldunków prosto z Francji, o które zadba towarzysząca Anwilowi Włocławek reporterka Polsatu Sport, Agnieszka Łapacz. Analizę taktyczną przeprowadzi z kolei trener i ekspert koszykarski Polsatu Sport, Marek Popiołek. Od godziny 19:50 transmisję będzie można także śledzić w dostępnym w naziemnej telewizji cyfrowej Super Polsacie. Spotkanie skomentują Adam Romański oraz Tomasz Jankowski.

Starcie Anwilu z Cholet to dla fanów koszykówki niejedyny powód do kibicowania w środowe popołudnie i nieostatni polski akcent. O godzinie 17:50 Polsat Sport Premium 2 przeprowadzi transmisję z pierwszego półfinału EuroCup, w którym ukraiński klub Prometey Słobożańskie zmierzy się z tureckim Turk Telekom Ankara. W drugim półfinale powalczą Reprezentanci Polski, Aleksander Balcerowski oraz AJ Slaughter. Ich Gran Canaria zmierzy się z innym hiszpańskim klubem, Joventutem Badalona. To spotkanie o 20:50 także pokaże Polsat Sport Premium 2.



W środę 26 kwietnia grać będzie także prestiżowa Euroliga. O godzinie 20:40 w Polsacie Sport Premium 1 oraz w portalu Polsatsport.pl kibice będą mogli obejrzeć ćwierćfinałowy mecz Olympiakosu Pireus z Fenerbahce Stambuł.



Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl.