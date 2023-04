Szybki powrót "Bizona". Czeka go walka z doświadczonym rywalem na Kapeo Rocky Boxing Night

Szybki powrót "Bizona" i to przed własną publicznością. Walczący w wadze ciężkiej Artur Bizewski w ostatnich walkach nokautował rywali, ale 2 czerwca w Żukowie czeka go trudna przeprawa. Podczas Kapeo Rocky Boxing Night "Bizon" zmierzy się z uznanym na polskich ringach, doświadczonym Sergiejem Werwejką.

Organizator i promotor grupy Rocky Boxing Promotion Krystian Każyszka nie ukrywa, że na każdej gali musi mieć walkę w wadze ciężkiej.



- Jestem absolutnym fanem królewskiej kategorii. Jako pierwszy w Polsce zorganizowałem turniej wagi ciężkiej, którego zwycięzcą został Mateusz Cielepała. Mam w grupie mistrza Polski w tej wadze Kacpra Meynę. Jest z nami także Artur Bizewski. Bardzo na niego liczę i staram się zapewniać mu regularne starty - opowiada Każyszka.



Faktycznie w ciągu ostatniego roku Bizewski stoczył cztery walki. W sumie ma ich na koncie sześć i wszystkie wygrane z czego połowę przed czasem. W Żukowie rywalem "Bizona" będzie mieszkający w Polsce, pochodzący z Ukrainy Werwejko.



- Sergiej to bardzo dobrze wyszkolony pięściarz. Miał świetne momenty w swojej karierze, ale teraz jest mój czas. - ocenia Bizewski.



Werwejko to prawie dwumetrowy zawodnik, którego potencjał był oceniany bardzo wysoko. Rywalizował z m.in.: Marcelo Nascimento czy Shawndellem Wintersem. Pokonał byłego rywala Tomasza Adamka Nagy'ego Aguilerę, a z ostatnim pogromcą Adama Kownackiego Alim Demirezenem walczył w Niemczech o europejski pas WBO w wadze ciężkiej. Na Kapeo Rocky Boxing Night 2 czerwca wróci po ponad dwuletniej przerwie.



- Mam nadzieje, że będzie dobrze przygotowany i wytrzyma 2 rundy. Obiję prawą ręka jego dół, zepchnę go pod liny i zmienię kąt natarcia, po czym pójdę do białego narożnika - przewiduje Bizewski, który po prostu zapowiada szybki nokaut. A "Bizon" jest we gazie. Ostatnią walkę z Gruzinem Davitem Gogishvilim zakończył już w drugiej rundzie.



- Sparuję głównie z Nikodemem Jeżewskim, Dawidem Turzenieckim, Łukaszem Puczyńskim. Walki dwóch ostatnich też zobaczycie na gali. Trenuję też z Armenem Awagjanem moim bardzo dobrym kolegą, który od samego początku mojej kariery pomaga mi w przygotowaniach. Wszystko dzieje się pod czujnym okiem wspaniałego szkoleniowca Rafała Kałużnego - podsumowuje Bizewski.



Gala w Żukowie zostanie zorganizowana w stylu największych pięściarskich wydarzeń za Oceanem. "Zrobimy wam Amerykę na Kaszubach" to oficjalne hasło Kapeo Rocky Boxing Night. W mediach społecznościowych grupy pojawił się trailer, w którym główną rolę gra znany aktor Michał Milowicz.



Ostatecznie 2 czerwca w Żukowie kibice zobaczą jeszcze dwie walki o zawodowe Mistrzostwo Polski. Trofeum w wadze ciężkiej bronić będzie wspomniany tu już Kacper Meyna, a o tytuł w kategorii super lekkiej Mateusz Polski zmierzy się z Denisem Mądrym.



Podczas gali Kapeo Rocky Boxing Night, nad którą patronat objął burmistrz gminy Żukowo Wojciech Kankowski do ringu wyjdą też m. in.: zwycięzca turnieju kategorii junior ciężkiej Kajetan Kalinowski, Angelika Krysztoforska oraz Gabriela Migda z Babilon Promotions, grupy, która ściśle współpracuje z Rocky.



Kolejni bohaterowie gali oraz ich rywale ogłaszani będą w informacjach prasowych i mediach społecznościowych grupy Rocky Boxing Promotion.

Informacja prasowa