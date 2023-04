Czas na drugą odsłonę łódzko-rzeszowskiej batalii w półfinale Tauron Ligi. W lepszej sytuacji są siatkarki Developresu, którym do awansu do wielkiego finału brakuje już tylko jednego zwycięstwa. Czy uda im się wywalczyć je już we wtorek? Transmisja meczu Grot Budowlani Łódź - Developres Bella Dolina Rzeszów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.