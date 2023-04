Anwil o krok od koszykarskiego raju. "Jedziemy, aby wygrać"

Bliżej zdobycia Pucharu FIBA jest Anwil Włocławek. Polski zespół wygrał pierwszy mecz we własnej hali z Cholet 81:77. Kamil Łączyński w rozmowie z Polsatem Sport przyznał, że ma świadomość, że mecz rewanżowy będzie wyglądał zupełnie inaczej niż pierwsze spotkanie i Anwil ciągle musi być mocno skoncentrowany.

- Myślę, że to będzie inne 40 minut. Na początku pierwszego meczu obie drużyny badawczo podeszły do siebie. Teraz wiemy, kogo i na co stać. Trzeba być cały czas uważnym. Zdajemy sobie sprawę z indywidualnych możliwości graczy francuskiej drużyny i wiemy, na co ich stać - przyznał.

Zdaniem Łączyńskiego trenerzy dobrze przygotowują zespół do spotkania rewanżowego.

- Jest sporo do zrobienia, bo dostaliśmy taką aktualizację tego co było przed pierwszym meczem. Jak będziemy w hotelu, trenerzy będą wprowadzać na odprawie wideo na co zwrócić uwagę. Co szwankowało w pierwszym meczu, a co przynosiło korzyści - stwierdził.

Podróż do Francji jest dla Anwilu trudna logistycznie.

- Najpierw wyjechaliśmy z Włocławka do Warszawy i przespaliśmy się w hotelu. Mamy 2,5 godziny lotu do Francji, a potem ok. 4,5-5 godzin jazdy autokarem. Nie powinniśmy na to zwracać uwagę, cały sezon gramy w taki sposób, że dużo podróżujemy - powiedział Łączyński.

