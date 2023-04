Nowy trener Rakowa chce pójść śladem Papszuna. "Tożsamość drużyny zostanie zachowana"

Wiadomość o tym, że Papszun żegna się z Rakowem po zakończonym sezonie zdążyła już obiec całą piłkarską Polskę. Znakiem zapytania pozostało, kto "wejdzie w jego buty". Działacze klubu postanowili dać szansę jego obecnemu asystentowi - Dawidowi Szwardze.

- Bardzo dziękuję Michałowi Świerczewskiemu za zaufanie i że będę mógł podjąć się wyzwania bycia pierwszym trenerem Rakowa w nowym sezonie oraz łączenia gry w europejskich pucharach z Ekstraklasą. Markowi Papszunowi jeszcze nie dziękuję, bo mamy jeszcze robotę do dokończenia. Na pewno jest to dla mnie niecodzienna sytuacja ze względu na to, że przychodzę po trenerze, który jest trenerem sukcesu - powiedział nowy trener Rakowa na konferencji prasowej.

RKS pod wodzą Papszuna charakteryzuje się niesamowitą intensywnością gry oraz świetną grą w obronie. Szwarga zaznacza, że nie będzie chciał niczego zmieniać w tym aspekcie i postara się zachować filozofię swojego poprzednika.

- Przychodzę do klubu, który ma jasno zbudowaną tożsamość. Ta tożsamość, czyli intensywna gra, organizacja gry w obronie, detaliczne podejście do rozwoju indywidualnego - zostanie w Rakowie zachowana. Nie dlatego, że jestem takim samym trenerem jak Marek Papszun. W kilku kwestiach na pewno różnimy się. Ale dlatego, że to zapewnia skuteczność. Będziemy dalej tą ścieżką podążać. Oczywiście każdy klub, który chce osiągać sukcesy, musi narzucać nowe trendy i szukać elementu, który spowoduje, że wykonamy swoją przewagę. Ja jako pierwszy trener wspólnie ze sztabem szkoleniowym na pewno to znajdę. Mamy już pomysł, jakie trendy zaproponować zespołowi, aby znowu nasza przewaga była podobna jak w obecnym sezonie, a może nawet na wyższym poziomie. Oczywiście to będzie wspólny wysiłek sztabu i piłkarzy. Myślę, że przygoda jaka stoi przed nami w nowym sezonie, to jest wyzwanie, któremu na pewno podołamy - skwitował Szwarga.

Przed Rakowem najważniejsze mecze sezonu. Ekipa spod Jasnej Góry lada moment powinna zapewnić sobie historyczne mistrzostwo Polski, natomiast 2 maja powalczy o trzeci z rzędu triumf w Fortuna Pucharze Polski. Marek Papszun ostatni mecz w roli szkoleniowca czerwono-niebieskich rozegra w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy przeciwko Zagłębiu Lubin.