PlusLiga: Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów. Relacja i wynik na żywo

Już tylko jedno zwycięstwo dzieli siatkarzy Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle od awansu do finału PlusLigi. Mistrzowie Polski w środowe popołudnie zmierzą się na własnym parkiecie z będącą pod ścianą Asseco Resovią Rzeszów. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Po dwóch starciach w stolicy Podkarpacia stan rywalizacji półfinałowej pomiędzy Resovią a ZAKSĄ wynosi 2:0 dla kędzierzynian. Finaliści Ligi Mistrzów najpierw stoczyli pięciosetowy bój, w którym przegrywali już 0:2. Dzień później pozwolili rywalom na wygranie tylko seta.

O ile ZAKSA wciąż ma realne szanse na wywalczenie potrójnej korony w tym sezonie, o tyle Resovia może niebawem pożegnać się z marzeniami o jakimkolwiek trofeum. Rzeszowianie wygrali rundę zasadniczą, podczas gdy drużyna z Opolszczyzny przystąpiła do fazy-play off z czwartej lokaty. Brak awansu Resovii do finału będzie zatem sporym rozczarowaniem. W środę zagra o być albo nie być.

KN, Polsat Sport