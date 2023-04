Przed nami trzecie półfinałowe starcie PlusLigi w parze Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów. Finaliści Ligi Mistrzów wywieźli z Rzeszowa dwa cenne zwycięstwa i są już o krok od awansu do finału tegorocznych rozgrywek. Czy Asseco Resovia będzie w stanie przedłużyć tę rywalizację? Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Po dwóch spotkaniach rozegranych na Podpromiu, siatkarze przenoszą się do Kędzierzyna-Koźla. Mistrzowie Polski zapewne mają nadzieję zamknąć półfinałową rywalizację już w środę i wspólnie ze swoimi kibicami świętować awans do finału, gdyż w walce do trzech zwycięstw prowadzą już 2:0.

- Zrobimy wszystko żeby zakończyć tę rywalizację w środę. Gramy u siebie. Mamy przewagę własnego boiska. Jednak zdajemy sobie sprawę z kim gramy. A gramy ze zwycięzcą fazy zasadniczej, zespołem, który gra świetnie od początku sezonu, co pokazuje również w tych meczach z nami. Mamy wszystkie argumenty żeby wygrać, ale nie nastawiamy się na łatwe spotkanie – powiedział po niedzielnym meczu Marcin Janusz, rozgrywający ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.



W zupełnie innej sytuacji znajduje się zespół z Rzeszowa. Podopieczni Giampaolo Medeiego, aby pozostać w walce o awans do finału muszą postawić wszystko na jedną kartę i przede wszystkim wygrać środowe starcie.



- ZAKSA musi wygrać jeszcze trzeci mecz. Więc jeszcze nic nie jest do końca przesądzone i będziemy dalej walczyć. Mam nadzieję, że wszyscy wierzymy w to, że mimo tego rezultatu, możemy to jeszcze odwrócić. To są play-offy. Kto wygra trzeci mecz, ten przejdzie do finału – powiedział Jakub Bucki, atakujący Asseco Resovii.



Transmisja meczu Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Asseco Resovia Rzeszów w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 17:30.

