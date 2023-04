Przed trzecim półfinałowym spotkaniem PlusLigi w lepszej sytuacji znajdują się siatkarze Jastrzębskiego Węgla, którzy odczarowali "Jurajską Twierdzę", dwukrotne pokonując ekipę Warty Zawiercie i tym samym robiąc znaczny krok w stronę awansu do finału. Czy zespół Michała Winiarskiego znajdzie argumenty, aby przedłużyć tę rywalizację? Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Po dwóch starciach w parze Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie w lepszej sytuacji są siatkarze z Górnego Śląska, którzy z terenu przeciwnika wywieźli dwa zwycięstwa. Co prawda jastrzębianie w niedzielnym spotkaniu mieli swoje problemy, ale w tie-breaku nie pozostawili przeciwnikom złudzeń, wygrywając 15:8.

- Sprawa nie jest jeszcze załatwiona. Zawiercie dzisiaj pokazało, że się nie położy i będzie walczyć. Grają bez swojego lidera i są na pewno bardziej zmęczeni niż my, bo ostatnio rozegrali maraton z Olsztynem. Mimo to dzisiaj wyszli naładowani i pokazali pazur. Na pewno odetchnęliśmy, bo ostatecznie to my wychodzimy zwycięsko z tego spotkania. 2:0, a 1:1 to jest ogromna różnica – skomentował niedzielne spotkanie libero Jastrzębskiego Węgla, Jakub Popiwczak.



Przed drużyną Aluronu CMC Warty Zawiercie podwójnie trudne zadanie. Po pierwsze, dlatego, że w rywalizacji do trzech zwycięstw przegrywają już 0:2. Po drugie, bo w środę będą musieli przeciwstawić się nie tylko siatkarzom Marcelo Mendeza, ale również kibicom klubu z Jastrzębia.



- Nie zwieszamy głów. Jest dopiero 0:2, to jeszcze nic nie znaczy. Jedziemy do Jastrzębia bić się w kolejnym meczu. Wszystko mamy w swoich rękach. Będzie tam ciężko, ale jedziemy z dobrym nastawieniem - powiedział Marcin Waliński, siatkarz Aluronu CMC Warty.

Transmisja meczu Jastrzębski Węgiel - Aluron CMC Warta Zawiercie w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

OL, Polsat Sport