Poznaliśmy datę prezentacji trasy Tour de Pologne

Wiadomo już, że wyścig rozpocznie się 29 lipca w Poznaniu, a zakończy 4 sierpnia w Krakowie. Znane są też niektóre miasta etapowe - Karpacz i Opole. - Prawdziwe "wow", jakiego dawno w Polsce nie było - zapowiada Lang.

ZOBACZ TAKŻE: Czech wygrał prolog Tour de Romandie. 23. miejsce Polaka

- Wyścig rozpoczniemy etapem ze startem i metą w Poznaniu. Kolarze wystartują z terenu Targów Poznańskich, wyjadą z miasta, zrobią pętlę i wrócą na tor samochodowy Poznań. Automobilklub Wielkopolski obchodzi w tym roku jubileusz stulecia, a my też mamy swój jubileusz - powiedział dyrektor wyścigu.

- Drugi etap poprowadzi z Leszna do Karpacza, gdzie wracamy po dłuższej przerwie. To będzie niedziela, mam nadzieję, że pogoda dopisze i zobaczymy piękną walkę. Trzeci etap to prawdziwe "wow", jakiego dawno w Polsce nie było. Przewyższenie 3400 metrów, kawał ścigania. Chcemy pokazać na tym etapie urodę Dolnego Śląska, ale szczegóły trasy chcemy zachować na oficjalną prezentację. Mamy też po drodze Opole, a zakończenie wyścigu tradycyjnie na Błoniach w Krakowie - opowiadał.

Lang podkreślił, że Tour de Pologne będzie transmitowany przez telewizję codziennie w dużym wymiarze do ponad stu państw na całym świecie.

- Planowane są pięciogodzinne transmisje, do których ekipa TVP starannie się przygotowuje. Sport, a szczególnie kolarstwo pięknie i tanio promuje kraj. Trzeba się promować, mówić o sobie, o swojej historii i teraźniejszości. Nawiązaliśmy bardzo dobrą współpracę z Polską Organizacją Turystyczną. I więcej nie wymyślimy. Jeśli chodzi o trasę, o jej piękno, to jest top topów - ocenił.

Organizatorzy przyznali już wszystkie pięć "dzikich kart". Otrzymały je: amerykańska grupa Novo Nordisk, inny amerykański team Human Powered Health (którego zawodnikami są Stanisław Aniołkowski i Alan Banaszek), szwajcarski Q36.5 Pro Cycling Team (Kamil Małecki, Szymon Sajnok), belgijska ekipa Lotto Dstny oraz reprezentacja Polski. Uzupełnią one peleton złożony z wszystkich 18 ekip z licencjami World Tour.

- Zobaczymy sporą grupę polskich kolarzy. Cieszymy się, że na wstępnej liście startowej jest Rafał Majka, zwycięzca naszego wyścigu z 2014 roku - zakończył Lang.

W tym roku Tour de Pologne będzie obchodzić potrójny jubileusz: mija 95 lat od pierwszego wyścigu, 30 lat od objęcia przez Langa funkcji dyrektora, a ponadto będzie to 80. edycja.

MSZ, PAP