W środę odbędzie się spotkanie 33. kolejki Premier League, w którym West Ham United podejmie na swoim stadionie Liverpool FC. Dla piłkarzy Juergena Kloppa będzie to ważny mecz, w którym potencjalna wygrana może ich zbliżyć do pozycji gwarantujących grę w europejskich pucharach. Relacja na żywo meczu West Ham United – Liverpool FC na Polsatsport.pl.

Trwający obecnie sezon nie jest tym, do czego w ostatnich latach przyzwyczaiła nas ekipa z Liverpoolu. Drużyna ta okupuje aktualnie siódmą pozycję w tabeli, a szansa na znaczną poprawę jest znikoma. Biorąc pod uwagę dyspozycję "The Reds" oraz liczbę zgromadzonych przez nich punktów wydaje się, że piąte miejsce to dla tego zespołu maksimum w tym sezonie. Jest jednak o co walczyć – zakończenie rozgrywek w najlepszej piątce gwarantuje bowiem miejsce w europejskich pucharach.

W przypadku West Hamu każdy zdobyty punkt liczy się w walce o przetrwanie. Drużyna z Londynu, pomimo stosunkowo wysokiej i bezpiecznej 14. pozycji, ma zaledwie sześć "oczek" przewagi nad strefą spadkową. Stawka jest ściśnięta, a różnice są niewielkie. Pomimo nadciągających starć bezpośrednich z drużynami znajdującymi się na jeszcze gorszych miejscach w tabeli, podopieczni Davida Moyesa muszą szukać okazji, by przekształcać mecze takie, jak ten z Liverpoolem na swoją korzyść. Czy uda im się ta sztuka?

Relacja i wynik na żywo meczu West Ham United – Liverpool FC na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.

MSZ, Polsat Sport