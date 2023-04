Trudne zadanie przed Rębeckim. "Rebeasti" poznał kolejnego rywala w UFC

Już za niespełna dwa miesiące Mateusz Rębecki (17-1, 8 KO, 6 Sub) stoczy kolejną walkę w oktagonie UFC. 24 czerwca na gali w Jacksonville "Rebeasti" skrzyżuje rękawice z Loikiem Radzhabovem (17-4, 7 KO, 5 Sub). Dla Polaka będzie to drugi występ pod szyldem największej organizacji MMA na świecie.