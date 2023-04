Znamy program Babilon Boxing Show & K1

W myśl zasady "trzeba kuć żelazo, póki gorące" bardzo szybko odbędzie się druga odsłona świetnie przyjętego projektu Babilon Boxing Show & K1! Już 13 maja w Ząbkach kibice sportów walki znów obejrzą widowisko złożone z efektownych pojedynków w boksie zawodowym i kickboxingu. Po dużym sukcesie gali w Nowym Dworze Mazowieckim, na której wspaniałą ringową wojnę stoczyli "Iron" Lodzik i Michał "Matrix" Królik, organizatorzy postanowili pójść za ciosem i po raz kolejny dostarczyć fanom wielkich emocji w ringu.

ZOBACZ TAKŻE: Szybki powrót "Bizona". Czeka go walka z doświadczonym rywalem na Kapeo Rocky Boxing Night



Fani sportu znów mogą się spodziewać wyrównanych i efektownych zestawień. W walce wieczoru wystąpi wspomniany Jan Lodzik (9-0), który skrzyżuje rękawice z popularnym wychowankiem Legii - Konradem Dąbrowskim (11-3). W ringu pojawią się także znani z występów w Babilon MMA Maciej Smokowski oraz Bartłomiej "Bioły" Nowak, który zmierzy się w boksie z legendą polskiego kickboxingu Rafałem Dudkiem. Kolejny pojedynek stoczy również niepokonany w K1 Piotr Stępień (6-0), który staje się naturalnym rywalem dla Lodzika mającego w posiadaniu mistrzowski pas Babilon. Ich kickbokserskie starcie może się odbyć w drugiej połowie roku.

Karta walk Babilon Boxing Show & K1:



BOKS – 10 rund po 3 minuty w limicie do 67,7 kg:

Jan „IRON” Lodzik (9-0) vs Konrad Dąbrowski (13-3)

K1 – 3 rundy po 3 minuty w limicie do 63 kg:

Piotr Stępień (6-0) vs Kristian Nguyen (5-4)

BOKS – 4 rundy po 3 minuty w limicie do 78 kg:

Rafał Dudek (0-0-1) vs Bartomiej „BIOŁY” Nowak (debiut)

BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (+91 kg):

Maciej „SMOK” Smokowski (debiut) vs Przemysław Wędzikowski (0-1)

K1 – 3 rundy po 3 minuty w limicie do 65 kg:

Marcin Majewski (2-2) vs Mateusz „BENEK” Białecki (2-2)

BOKS – 4 rundy po 3 minuty w wadze ciężkiej (+91 kg):

Radosław Kawczak (0-1) vs Jacek Gałązka (debiut)

Informacja prasowa