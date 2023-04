Aluron niczym Rocky Balboa? Siatkarz porównał swój zespół do ikony kina

Po porażce ekipy Aluron CMC Warta Zawiercie z Jastrzębskim Węglem w półfinale PlusLigi, na temat formy prezentowanej przez "Jurajskich Rycerzy" wypowiedział się siatkarz Patryk Łaba. Porównał on swój zespół do ikonicznej postaci w historii kinematografii, jaką jest Rocky Balboa.

Zespół Aluron CMC Warta Zawiercie przegrał walkę o finał PlusLigi i obecnie przygotowuje się do rywalizacji o 3. miejsce, którą na początku maja nawiąże z Asseco Resovią. Aktualną formę drużyny ocenił Patryk Łaba, który porównał ją do znanego z serii filmów o tematyce pięściarskiej Rocky'ego.

"Wydaje mi się, że jesteśmy trochę jak Rocky Balboa. Dostajemy gonga, spadamy, ale podnosimy się i walczymy dalej. Tak samo będzie teraz, bo ta rywalizacja w półfinale nas boli. Będziemy chcieli pokazać się z lepszej strony i zdobyć medal. Na pewno dla kibiców, ale przede wszystkim dla siebie, bo zagwarantuje nam to udział w Lidze Mistrzów w następnym sezonie - powiedział Łaba w wywiadzie opublikowanym na oficjalnej stronie klubu.

ZOBACZ TAKŻE: Prezes Jastrzębskiego Węgla wierzy w pokonanie Zaksy. Wskazał, co zadecyduje

Pierwszy film z Rockym w roli głównej powstał w 1976, a w tytułową rolę wcielił się Sylvester Stallone. Do tej pory powstało 6 części oraz 2 spin-offy, noszące tytuły "Creed: Narodziny legendy" oraz "Creed 2".

Jastrzębski Węgiel błyskawicznie pozbawił Aluron CMC Wartę Zawiercie szansy na awans do wielkiego finału PlusLigi. Ekipa, która sezon zasadniczy zakończyła na bardzo wysokim, drugim miejscu w ligowej tabeli, nie zdołała zapisać na swoim koncie nawet jednego meczu. We własnej hali "Jurajscy Rycerze" najpierw przegrali 1:3, a później co prawda dzielnie postawili się gościom, jednak ci drudzy i tak przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę w tie breaku. Spotkanie w Jastrzębiu Zdroju stanowiło już popis gry gospodarzy, którzy wygrali kolejno do 13, 17 i 21 i razem z ekipą Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zagrają w maju o mistrzostwo Polski.

ZOBACZ TAKŻE: ZAKSA w finale PlusLigi! Dramatyczny tie-break i czerwone kartki

Rywalizacja o brązowy medal PlusLigi rozpocznie się 2 maja w Rzeszowie. Cztery dni później w Zawierciu rozegrany zostanie drugi mecz, a 9 maja trzeci, ponownie w stolicy województwa podkarpackiego.