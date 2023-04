- Nawet nie wiem, ile już razy oglądałem pierwszy mecz eliminacyjny z Włochami. Jestem przekonany, że jak zamknę oczy i pójdę spać, to przyśnią mi się wszyscy piłkarze ręczni tej drużyny - powiedział przed swoim trenerskim debiutem Marcin Lijewski. Relacja i wynik na żywo meczu Włochy - Polska na Polsatsport.pl.

Biało-czerwoni w Pruszkowie, w 21-osobowym składzie, przygotowują się pod wodzą nowego selekcjonera do dwóch ostatnich meczów w kwalifikacjach Euro 2024. W czwartek zagrają z Italią w Vigevano, a w niedzielę w Ostrowie Wlkp. na zakończenie tej fazy rozgrywek podejmą Łotwę. Szansę na debiut w seniorskiej reprezentacji Polski otrzymali Ksawery Gajek i Marcel Sroczyk, którzy zastąpili Ariela Pietrasika oraz Jana Czuwarę.

- Jest kilku włoskich zawodników, na których trzeba uważać. Tak naprawdę my musimy patrzeć na siebie. W poniedziałek pracowaliśmy nad obroną, aby było szczelnie i ciasno w środku. Na tym musimy się skupić najbardziej. Jeżeli to nam zafunkcjonuje, to nie ma za bardzo kogo się bać - ocenił szkoleniowiec.

Zdaniem Lijewskiego Włosi preferują grę środkiem, a często decydują się na przerzut piłki na prawe rozegranie "trochę w stylu kamikadze".

- Rywali trzeba potraktować z jak największym szacunkiem. Od dłuższego czasu jestem gotowy na trudny mecz. Mam nadzieję, że chłopaki bardzo szybko przestawią się trybu ligowego na reprezentacyjny. Początki pierwszego treningu były takie sobie. Z czasem komunikacja w obronie, zwłaszcza środkowych, była coraz lepsza. Nie miałem jeszcze okazji prowadzić zespołu, który ma tyle jakości - dodał selekcjoner.

Drużynę we wtorek czekają w Pruszkowie jeszcze dwie lekkie jednostki treningowe. Tego dnia wieczorem ogłoszony zostanie skład drużyny na mecz z Włochami. Po przylocie, w Vigevano w środę zaplanowane są kolejne zajęcia w hali.

Zespół nie dokonał jeszcze wyboru kapitana. Wszystko wskazuje na to, że dalej te obowiązki będzie pełnił Arkadiusz Moryto. Nowy trener uważa, że w tak krótkim czasie, jaki otrzymał, nie może wprowadzać zbyt wielu zmian.

W pierwszym meczu tych drużyn w Katowicach biało-czerwoni wygrali 30:23. W tabeli grupy 8 z kompletem 8 punktów prowadzi Francja. Polska i Włochy zgromadziły po 4 "oczka". Dwa najlepsze zespoły z każdej puli plus cztery drużyny z trzecich pozycji z najlepszym współczynnikiem awansują do finałów Euro 2024.

Lijewski trenerem reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych został 29 marca. Podpisał pięcioletni kontrakt. Zastąpił tymczasowo pełniącego tę funkcję Bartosza Jureckiego, który zespołem narodowym kierował tylko w dwóch marcowych meczach przeciwko Francji. Z kolei po styczniowych mistrzostwach świata nie została przedłużona umowa z Patrykiem Romblem.

MS, PAP