W czwartek na etapie ćwierćfinału Euroligi dojdzie do drugiego spotkania Realu Madryt z Partizanem Belgrad. Koszykarze z Serbii są w lepszej sytuacji, ponieważ wygrali we wtorek pierwszy mecz (89:87) i do Serbii wrócą przynajmniej z bilansem 1:1. Transmisja meczu Real Madryt - Partizan Belgrad w Polsacie Sport News, na Polsat Box Go oraz na Polsatsport.pl.