Kulesza był gościem Polskiego Radia Białystok i to właśnie w rozmowie z tą rozgłośnią zdradził, że mecz z Niemcami będzie jednocześnie pożegnaniem Błaszczykowskiego z reprezentacją Polski.

- Jeszcze nikomu tego nie mówiłem, ale zadzwoniłem do Kuby Błaszczykowskiego, rozmawiałem z nim i Kuba wyraził chęć pożegnania jego osoby. Więc rzeczywiście to pożegnanie na Stadionie Narodowym odbędzie się – powiedział prezes PZPN.

Spotkanie z Niemcami będzie więc 109. występem Błaszczykowskiego w reprezentacji Polski. 37-latek w kadrze gra od 2006 roku, a swój ostatni mecz z orzełkiem na piersi rozegrał we wrześniu 2019 roku, kiedy selekcjonerem był Jerzy Brzęczek. Polska zremisowała wtedy z Austrią 0:0.

Błaszczykowski na przełomie sierpnia i września 2021 roku zerwał więzadło w kolanie i od tego czasu nie pojawił się na murawie w oficjalnym meczu Wisły Kraków. W ostatnich tygodniach wrócił jednak do normalnych treningów i kwestią czasu jest to, kiedy ponownie zagra w barwach Białej Gwiazdy. Ekipa Radosława Sobolewskiego walczy aktualnie o powrót do PKO BP Ekstraklasy.

Wracając do tematu spotkania z Niemcami na PGE Narodowym - prezes Kulesza wyraził zadowolenie, że Polacy zagrają w czerwcu z mistrzami świata z 2014 roku. - Bardzo się cieszymy, że tak utytułowany rywal przyjął nasze zaproszenie. Jestem przekonany, że obie drużyny stworzą świetne widowisko i dostarczą kibicom wielkich emocji - powiedział Kulesza.

