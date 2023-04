Anwil Włocławek wygrał na wyjeździe z Cholet Basket 80:78 w rewanżowym meczu finału Pucharu Europy FIBA. W pierwszym spotkaniu górą również byli koszykarze z Energa Basket Ligi (81:77) i to oni sięgnęli po pierwszy w historii polskiej koszykówki puchar europejskich rozgrywek. - Zrobiliśmy pierwszy krok, by pokazać, że polska koszykówka klubowa wstaje z kolan - powiedział Kamil Łączyński, rozgrywający i kapitan Anwilu.

Zwycięstwo Anwilu to międzynarodowe osiągnięcie bez precedensu w polskiej koszykówce klubowej. Najbliżej był 20 lat temu Prokom Trefl Sopot w Pucharze Europy FIBA, powstałym w efekcie reorganizacji rozgrywek i połączenia Pucharu Saporty i Pucharu Koraca. Przegrał jednak wówczas jednym punktem w finale z Arisem w Salonikach.

ZOBACZ TAKŻE: Historyczny triumf Anwilu Włocławek w Pucharze Europy FIBA

Włocławianie jechali do Francji z czteropunktową zaliczką z pierwszego spotkania. Mecz był niezwykle intensywny, a gospodarze - szczególnie w pierwszej połowie - byli momentami zespołem lepszym. Po przerwie goście dali jednak prawdziwy koncert i to oni wznieśli do góry europejskie trofeum. Zespół trenera Przemysława Frasunkiewicza pokazał w wielu momentach niezwykle efektowną, kombinacyjną koszykówkę i przeciwstawił się skutecznie silniejszemu na papierze rywalowi z ligi francuskiej.

- Wielu ludzi różnie mówiło o tym pucharze, a my traktowaliśmy go jak Euroligę. Dla naszej klubowej koszykówki są to rozgrywki, w których można śmiało rywalizować ze wszystkimi drużynami, jakie startują. Zrobiliśmy pierwszy krok, aby pokazać, że polska koszykówka - nie tylko kadrowa, ale także klubowa - wstaje z kolan. Miejmy nadzieję, że będziemy bardziej zauważani i będziemy grali dobrze także w takich rozgrywkach jak np. Liga Mistrzów - powiedział Łączyński w pomeczowym wywiadzie.

Kapitan zespołu ocenił, że dla klubu, dla całej koszykarskiej społeczności we Włocławku to ogromny sukces.

- Dla tych rozgrywek nie mogło się zdarzyć nic lepszego jak finał z drużynami, które mają tak zapalonych kibiców. Obie hale wypełniły się po brzegi. Był świetny doping przez łącznie 80 minut. Dużo było dziś na parkiecie zapasów, siłowej koszykówki. Mieliśmy swoje założenia, ale najważniejsze, że w końcówce trafialiśmy i świetnie pomagaliśmy sobie w obronie - podkreślił.

Świetną partię w środowy wieczór rozgrywał właśnie Łączyński. Doświadczony rozgrywający prowadził bardzo mądrze grę włocławian. W drugiej połowie - szczególnie w nerwowej końcówce - tak rozdzielał piłki, że w dogodnych sytuacjach faulowani byli jego koledzy. Zdobywca 20 punktów Victor Sanders pewnie wykorzystywał rzuty osobiste, a gospodarze nie trafiali prób rozpaczy z bardzo dużej odległości. Nie pomógł im nawet bardzo dobry występ Dominica Artisa, który zdobył 23 punkty.

Włocławianie trafili w środę 13 razy za trzy punkty (na 29 prób) przy siedmiu celnych (na 33) rzutach z dystansu rywali. Gospodarze byli minimalnie lepsi na tablicach, ale to Anwil potrafił w najważniejszych akcjach powstrzymać ataki Cholet i przejmować piłki po niecelnych rzutach za trzy punkty.

Anwil uciszył miejscową publiczność, która szczelnie wypełniła halę w Cholet. W końcówce spotkania słychać było już tylko kilkudziesięciu fanów z Włocławka, którzy pojechali za swoim zespołem do Francji. Polski zespół do triumfu poprowadzili dwaj gracze, którzy przychodzili do klubu w trakcie sezonu: Sanders oraz Malik Williams, który zdobył 16 punktów, miał dziewięć zbiórek, dwie asysty i dwa przechwyty.

W dwumeczu polski zespół był lepszy i wygrał europejskie rozgrywki zasłużenie. Na uwagę zasługuje bardzo dobre przygotowanie taktyczne podopiecznych trenera Frasunkiewicza. Wykorzystywali bardzo mądrze fakt nieco mniejszej mobilności podkoszowych graczy Cholet. Momentami rozrzucali piłkę w ataku tak szybko, że dobry zespół z ligi francuskiej był bardzo zagubiony.

- Wracamy do Włocławka. Dziękuję kibicom, którzy byli tutaj z nami i tym, którzy dopingowali nam na pewno we Włocławku. To wielka sprawa, co się wydarzyło. Misja Puchar Europy FIBA została zakończona powodzeniem, teraz czas na ligę - podsumował Łączyński.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

psl, PAP