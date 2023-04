Kiedy pierwszy mecz reprezentacji Polski siatkarek? Poznaliśmy datę, miejsce i rywala

Mecze towarzyskie reprezentacji Polski siatkarek z Francją odbędą się w dniach 24–25 maja w Radomskim Centrum Sportu, przy ulicy Struga 63. Tymi spotkaniami podopieczne Stefano Lavariniego zainaugurują wymagający sezon, którego głównym celem jest zapewnienie sobie awansu na igrzyska olimpijskie Paryż 2024.

Zobacz także: Znamy szeroki skład reprezentacji Polski siatkarek na 2023 rok

– Francja, to wiadomo, gospodarz igrzysk olimpijskich, natomiast Radom jest miejscowością stricte siatkarską, bo posiada zespół męski i żeński w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jest to miasto ogromnie przyjazne naszej dyscyplinie i świetnie sprawdziło się w zeszłym roku. Radomskie Centrum Sportu to bardzo fajny i nowy obiekt, który zasługuje na to, żeby nasze reprezentacje rozgrywały w niej właśnie takie spotkania – powiedział prezes PZPS Sebastian Świderski.

Razem z naszym prezesem serdecznie zapraszamy na mecze reprezentacji Polski kobiet z Francją, które odbędą się w dniach 𝟮𝟰 𝗶 𝟮𝟱 𝗺𝗮𝗷𝗮 𝘄 𝗥𝗮𝗱𝗼𝗺𝘀𝗸𝗶𝗺 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝘂𝗺 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂! 🏐



🔍 https://t.co/PVqfEpvlyC pic.twitter.com/29FkPjBiMi — POLSKA SIATKÓWKA (@PolskaSiatkowka) April 27, 2023

– Zapraszamy serdecznie do Radomia kibiców nie tylko z tego miasta, ale również z całej Polski, aby pomagali i kibicowali naszym dziewczynom. Dziewczyny zasłużyły na to, bo w zeszłym roku zostawiły na boisku kawał serducha i pokazały swoją grą, że należy bacznie obserwować rozwój tej reprezentacji i mocno je wspierać. Wiem, że w tej grupie jest potencjał na to, żeby nasze dziewczyny awansowały na igrzyska olimpijskie i dawały również wiele radości w każdym meczu. Tak jak mówimy, w tym sezonie każde spotkanie jest ogromnie ważne i każdy oficjalny mecz jest dla nas szansą na punkty do rankingu. Jednak, aby się dobrze przygotować do tych oficjalnych starć, potrzebujemy właśnie takich meczów towarzyskich. Bądźcie z nami w Radomiu i wspólnie z dziewczynami zainaugurujcie nowy sezon reprezentacyjny! – dodał.

Bilety na mecze towarzyskie reprezentacji siatkarek Polska – Francja będą w sprzedaży od 5 maja, od godziny 12.00.

RM, Polsat Sport, pzps.pl