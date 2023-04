Klub PlusLigi rozstał się ze znanym siatkarzem! To reprezentant kraju

Po sezonie 2022/23 Timo Tammemaa odejdzie z drużyny Cerrad Enea Czarnych Radom. Jak poinformował klub, umowa z reprezentantem Estonii nie zostanie przedłużona. 31-letni środkowy to siatkarz dobrze znany polskim kibicom, wcześniej przez dwa sezony występował w Asseco Resovii.

Timo Tammemaa swoją profesjonalną karierę sportową rozpoczął w zespole Selver Tallinn. W barwach drużyny ze stolicy Estonii występował w latach 2009–14. Kolejnym klubem dla środkowego był inny estoński zespół – Parnu Vorkpalliklubi.

W sezonie 2016/17 Tammemaa przeniósł się do klubu Spacers Toulouse Volley. W latach 2017–19 był zawodnikiem belgijskiego zespołu Noliko Maaseik. Rok później ponownie obrał francuski kierunek, tym razem przenosząc się do drużyny Tours VB. W latach 2020–22 związał się umową z Asseco Resovią, skąd trafił do Cerrad Enea Czarnych Radom.

Po sezonie 2022/2023 umowa pomiędzy 🇪🇪Timo Tammemaa, a klubem WKS Czarni Radom S.A. , nie zostanie przedłużona. Po wypełnieniu kontraktu 🇪🇪 Timo odchodzi z drużyny WKS-u🤝#DziękujemyTimo



🔗 https://t.co/hXlrRACW6I#CerradEneaCzarniRadom | @PlusLiga_ | #PlusLiga pic.twitter.com/7np91cabty — Cerrad Enea Czarni Radom (@_CzarniRadom_) April 26, 2023

W barwach radomskiego klubu Tammemaa wystąpił w 21 meczach PlusLigi, na które złożyło się 74 rozegrane sety. Dla Cerrad Enea Czarnych Radom zdobył 125 punktów.

RM, Polsat Sport, wksczarni.pl