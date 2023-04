Koniec sezonu dla klubu Wilfredo Leona! Ostatni mecz przesądził o braku awansu

Wilfredo Leon końcówki obecnego sezonu nie może zaliczyć do udanych. Drużyna Sir Safety Susa Perugia, w której występuje przyjmujący reprezentacji Polski, odpadła z rywalizacji w Lidze Mistrzów i Serie A1. Na domiar złego, klub CUK Anioły Toruń, którego Leon jest współwłaścicielem, nie zdołał zakwalifikować się do Tauron 1. Ligi.

Siatkarze CUK Anioły Toruń w efektownym stylu przebrnęli przez fazę zasadniczą drugiej ligi. Wygrali grupę 1, zdobywając 55 (na 60 możliwych) punktów i notując 19 zwycięstw w 20 meczach.





Taka postawa rozbudziła nadzieje na awans do Tauron 1. Ligi. Rozwiał je jednak występ w turnieju półfinałowym w Grodzisku Mazowieckim. Drużyna z Torunia wygrała z Hutnikiem Kraków (3:2) i UKS Spartą Grodzisk Mazowiecki (3:2), w trzecim spotkaniu uległa jednak ekipie Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa (0:3). Jak się później okazało, ta porażka przesądziła o braku awansu Aniołów. Siatkarze z Torunia zajęli trzecie miejsce w tabeli, mając tyle samo punktów, co dwie ekipy przed nimi, ale gorszy bilans setów...

Możesz zbudować wszystko od zera. Stworzyć mocną drużynę. Klub mogą tworzyć oddani sprawie ludzie, którzy robią wszystko co możliwe, aby zrealizować cel. Klub swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi mogą wspierać najznakomitsi Sponsorzy, a na końcu i tak wszystko weryfikuje boisko. pic.twitter.com/jeu9xYPEoB — CUK Anioły Toruń (@AniolyTorun) April 24, 2023

"Dziś nie opuszcza nas poczucie smutku i rozczarowania, ale od jutra zabierzemy się do ciężkiej pracy by wrócić silniejsi o doświadczenie płynące z tego sezonu i obiecujemy, że wspólnie będziemy mogli za rok powiedzieć, że... do trzech razy sztuka!" – napisał klub w mediach społecznościowych.

Kto pozostał w grze o awans do Tauron 1. Ligi?

Z turnieju półfinałowego w Grodzisku Mazowieckim awans do dalszej fazy kwalifikacji wywalczyły UKS Sparta Grodzisk Mazowiecki oraz Eco-Team AZS Stoelzle Częstochowa. Z turnieju w Poznaniu – CHKS Arka Chełm i MCKiS Jaworzno. Te cztery drużyny zagrają w turnieju finałowym, który ma zostać rozegrany w dniach 5–7 maja.

RM, Polsat Sport