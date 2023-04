Najmniejsza wioska w historii ekstraklasy! "Na treningu jest 10 proc. mieszkańców"

Wyjątkowego w skali Europy osiągnięcia dokonali piłkarze Loughgall FC, którzy wywalczyli awans do NIFL Premiership, piłkarskiej ekstraklasy w Irlandii Północnej. Drużyna pochodzi bowiem z wioski, liczącej zaledwie 282 mieszkańców!

Podopieczni trenera Deana Smitha spisywali się znakomicie od początku bieżącego sezonu. Drużyna "Wieśniaków" okazała się najlepsza po 33 kolejkach fazy zasadniczej, wygrywając ją z sześciopunktową przewagą nad Warrenpoint, a następnie potwierdziła dominację w grupie mistrzowskiej Championship.

Awans zespołu oznacza, że wioska Loughgall, leżąca w hrabstwie Armagh, będzie najmniejszą w Europie miejscowością z drużyną piłkarską na poziomie ekstraklasy.

- Krąży u nas żart, że kiedy mamy trening, to na boisku jest 10 procent mieszkańców. Ten awans to największy sukces w historii klubu. Chcemy być mocnym rywalem dla reszty ekip, ale wiadomo, że naszym celem będzie walka o utrzymanie - powiedzieli BBC trener Dean Smith i działacz klubu Mark Pierson.

Co ciekawe, drużyna Loughgall FC doczekała się fanklubu w... Hiszpanii. Założył go mieszkaniec wioski, który wyjechał w okolice Alicante za chlebem. Wielu jego znajomych z Hiszpanii zafascynowała opowieść o zespole z Loughgall i zapewnili oni, że przylecą do Irlandii Północnej na pierwszy domowy mecz "Wieśniaków" w przyszłym sezonie.

RI, Polsat Sport