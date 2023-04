W czwartek poznamy drugiego finalistę tegorocznej edycji Pucharu Włoch. Czy Fiorentina udźwignie rolę faworyta i zapewni sobie awans? A może to piłkarze z Cremony zaskoczą wszystkich kibiców na Stadio Artemio Franchi? Relacja i wynik na żywo meczu Fiorentina - US Cremonese na Polsatsport.pl.

Fiorentina dość przeciętnie radzi sobie w bieżącej kampanii Serie A. "Viola" plasuje się obecnie na dziesiątym miejscu w tabeli z dorobkiem 42 punktów, na które złożyło się 11 wygranych, 9 remisów i 11 porażek. Po wyeliminowaniu Lecha Poznań podopieczni Vincenzo Italiano zagrają także w półfinale Ligi Konferencji.

Sytuacja w lidze Cremonese jest natomiast nie do pozazdroszczenia. Przedostatnia pozycja w stawce i aż osiem punktów do bezpiecznej 17. lokaty może martwić wszystkich fanów klubu z Lombardii. Tym bardziej, że do zakończenia rozgrywek pozostało zaledwie siedem kolejek do rozegrania.

W pierwszym spotkaniu Fiorentina pokonała na wyjeździe Cremonese 2:0 po golach Cabrala i Gonzaleza. We Florencji "Viola" będzie więc bronić dwubramkowej zaliczki.

Relacja i wynik na żywo meczu Fiorentina - US Cremonese na Polsatsport.pl. Początek o godz. 21.00.