Iga Świątek przed kilkoma dniami wygrała turniej na kortach ziemnych w Stuttgarcie, w finale pokonując Arynę Sabalenkę. Tym razem raszyniankę czeka kolejne wyzwanie na czerwonej mączce. Z Niemiec przeniosła się do stolicy Hiszpanii, gdzie najpierw miała wolny los, a teraz zagra z Grabher.

W pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Madrycie Austriaczka, która w drabince zastąpiła kontuzjowaną Brytyjkę Emmę Raducanu, pokonała Bułgarkę Wiktorię Tomową 6:1, 7:6 (7-5).

Zajmująca 92. miejsce w rankingu Grabher łatwo wygrała pierwszego seta, a w drugim prowadziła już 4:1, gdy notowana o 19 miejsc wyżej Bułgarka złapała drugi oddech i doprowadziła do tie-breaka. W nim minimalnie lepsza okazała się Austriaczka i to ona będzie rywalką Świątek w drugiej rundzie. To będzie ich pierwszy pojedynek w imprezie WTA.

Wcześniej w środę do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch, która pokonała Włoszkę Jasmine Paolini 6:2, 6:3. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z "trójką" Amerykanka Jessica Pegula. Podobnie jak Świątek, w drugiej rundzie madryckiej imprezy grę rozpocznie rozstawiona z numerem 17 Magda Linette.

Kiedy jest mecz Iga Świątek - Julia Grabher? O której godzinie odbędzie się mecz Iga Świątek - Julia Grabher?

Pierwszy mecz Igi Świątek w Madrycie odbędzie się w piątek 28 kwietnia 2023 roku. Pojedynek rozpocznie się najwcześniej o godzinie 11:00.

psl, Polsat Sport