Polonia jest liderem ligi, mając cztery "oczka" przewagi nad Stomilem Olsztyn. Wygrana z piłkarzami z Lublina, przy ewentualnej pomyłce wicelidera, może pomóc Warszawiakom umocnić się na szycie i być jeszcze bliżej bezpośredniego awansu. Drużyny te mierzyły się już na początku obecnego sezonu – wówczas to podopieczni Rafała Smalca okazali się lepsi, kończąc spotkanie z wynikiem 2:1.

Dla drugiej drużyny Zagłębia Lublin mecz jest równie ważny co dla gospodarzy, albowiem po 28 kolejkach zajmują oni ostatnią pozycję w tabeli, tracąc zaledwie dwa punkty do miejsca gwarantującego pozostanie na obecnym poziomie rozgrywek. By jednak to osiągnąć niezbędna będzie poprawa skuteczności klubowej defensywy. Dotychczas drużyna straciła aż 61 goli, co jest najgorszym wynikiem w lidze.

Relacja i wynik na żywo meczu Polonia Warszawa – Zagłębie II Lublin na Polsatsport.pl. Początek o 19:11.

MSZ, Polsat Sport