Jest oficjalna decyzja PZPS! Doświadczony trener znów będzie pracował z kadrą siatkarek

Waldemar Kawka otrzymał w środę nominację na trenera reprezentacji siatkarek U19. Będzie to kontynuacja pracy doświadczonego selekcjonera z rocznikiem 2005 i młodszymi.

Trener Waldemar Kawka pracuje na co dzień w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku, gdzie ma pod opieką większość z powoływanych dziewcząt.





– Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę nadal pracować z tak zdolną młodzieżą. Czeka nas bardzo pracowity sezon, a docelowo grupa ma przed sobą dwie duże imprezy – powiedział Waldemar Kawka.

Ze względu na zmiany w kategoriach wiekowych powstała nowa reprezentacja U19, która zbudowana została w oparciu o ubiegłoroczną kategorię U17 (piąte miejsce w mistrzostwach Europy) oraz brązowe medalistki mistrzostw Europy 2022 (dziewczęta z rocznika 2005).

– Bardzo dużo obiecujemy sobie po tej generacji szkoleniowej, ponieważ jest w niej wiele młodych, dobrze zapowiadających się zawodniczek, które już niebawem – mamy nadzieję – powinny zasilić seniorską reprezentację Polski – skomentował trener Krzysztof Felczak, Dyrektor Pionu Szkolenia PZPS.

Po raz pierwszy młode reprezentantki Polski przyjadą na zgrupowanie 5 czerwca do Szczyrku, skąd po dziesięciu dniach treningów wyjadą na mecze sparingowe z reprezentacją Brazylii do francuskiego Metz. Kolejne akcje szkoleniowe przewidziane są w Cetniewie, Zakopanem i Wieliczce. Reprezentacja planowo zagra w czasie przygotowań do mistrzostw świata m.in. z Włoszkami na wyjeździe i Niemkami w Wieliczce.

Mistrzostwa świata odbędą się w dniach 30 lipca – 11 sierpnia na Węgrzech i w Chorwacji. Polki nie znają jeszcze miejsca rozgrywania spotkań swojej grupy, w której zmierzą się z Japonią, Koreą, Stanami Zjednoczonymi, Serbią i Meksykiem.

Na pewnym etapie przygotowań część reprezentantek z roczników 2005 i 2006 zostanie oddelegowana na rozgrywane w Mariborze na XVII Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy (EYOF) 22-30 lipca.

RM, Polsat Sport, pzps.pl