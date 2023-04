Polacy nie wystartują w mistrzostwach świata w boksie

Bojkot to efekt decyzji Międzynarodowej Federacji Bokserskiej (IBA), która do mistrzostw świata dopuściła reprezentantów Rosji oraz Białorusi. W dodatku, wbrew zaleceniom Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, w Indiach zawodniczki tych krajów wystąpiły nie jako neutralne a pod swoimi flagami. Impreza spotkała się z ostracyzmem kilkunastu krajów, w tym Polski.

Mniejszy bojkot zapowiada się w przypadku MŚ mężczyzn (1-14 maja) w Taszkencie. Zdaniem Demela sprawi to dwukrotne zwiększenie puli nagród. Zwycięzcy poszczególnych kategorii wagowych otrzymają po 200 tys. dolarów. "Smuci mnie to, że wiele krajów świata zachodniego deklaruje bojkot, a później jak Australia, Francja czy Włochy startują w imprezie" - dodał Demel.

Wiceprezes PZB odniósł się także do inicjatywy przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Nowej Zelandii, Filipin, Szwecji i Stanów Zjednoczonych, które powołały World Boxing, konkurencyjną organizację wobec IBA. Ma to pozwolić na zachowanie boksu w programie olimpijskim. Krajowe federacje mogą należeć do obu organizacji, ale Stany Zjednoczone postanowiły zrezygnować z członkostwa w IBA.

"Na razie oficjalnie nie otrzymaliśmy potwierdzenia, że powstała taka organizacja. Nikt nas nie zachęca, abyśmy do niej przystąpili, ani nie informuje o jej planowanych działaniach. Jako związek nie otrzymaliśmy dotąd żadnego pisma w tej sprawie. Wiem tylko, że założyli ją Amerykanie" - powiedział Demel o World Boxing.

Wiceprezes PZB ocenił, że nowa organizacja aktualnie skupia ok. 10 krajowych federacji. "Przed nią bardzo trudne zadanie. IBA zrzesza 203 kraje. Będzie bardzo trudno przekonać do nowego projektu większość. Kraje afrykańskie, azjatyckie czy południowoamerykańskie raczej są niechętne do zmian. Jak ma funkcjonować organizacja globalna bez struktur kontynentalnych? Uważam, że na to trzeba wyłożyć co najmniej 200 mln dolarów" - uzasadnił.

Stanowisko IBA zakazujące udziału, bez jej zgody, sędziom w kwalifikacjach olimpijskich organizowanych przez MKOl nazwał "przeciąganiem liny".

Polscy zawodnicy przygotowują się do silnie obsadzonego międzynarodowego turnieju im. Feliksa Stamma (21-26 maja w Pułtusku), a przede wszystkim do występu w Europejskich Igrzyskach w Krakowie. Impreza planowana na przełomie czerwca i lipca daje możliwość wywalczenia kwalifikacji olimpijskich.

MC, PAP