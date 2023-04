Wisła ma niekorzystny bilans spotkań z Legią. W 32 rozegranych do tej pory spotkaniach, zanotowała 8 zwycięstw, 4 remisy i aż 20 porażek (bramki 28:55).

Poprzedni sezon piłkarskiej ekstraklasy Wisła zakończyła wyżej niż dziesiąta po zakończeniu rozgrywek Legia. Pod wodzą trenera Pavola Stano była na szóstym miejscu w tabeli. W tym sezonie na pewno nie uda się powtórzyć takiego wyniku, bo jest najsłabszą drużyną w tym roku. W 12 seriach rozegranych w 2023 roku zaliczyła tylko dwie wygrane i dwa remisy, czyli zdobyła jedynie 8 punktów, mniej niż drużyny zajmujące miejsca w strefie spadkowej.

Mecz 29. kolejki z Jagiellonią miał dziwny przebieg. W 10. min Wisła prowadziła 2:0, by ostatecznie przegrać 2:4. Zdaniem Stano wszystko było na boisku w porządku, z wyjątkiem wyniku.

- Uważam, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była dobra, druga też nie była tak fatalna, jak to można sądzić po rezultacie. Powodem porażki były błędy indywidualne, które nas dużo kosztowały. Absolutnie nic nie wskazywało na to, że przegramy, a jednak przegraliśmy. Wnioski są wyciągnięte, ale ich realizacja na boisku, to druga sprawa. Wierzę w to, że ci zawodnicy już mają tyle świadomości, że jak będą pracować tak jak na początku meczu, to nie musimy się niczego obawiać. To jest dobra drużyna - zapewnił.

Po meczu kibice pożegnali zawodników okrzykami „zero honoru”. To stwierdzenie, zdaniem szkoleniowca nie jest prawdziwe. „Absolutnie się z tym nie zgadzam. Są różne fazy meczu, oczywiście może się zdarzyć, że ktoś w danym momencie zrobi coś nie tak, ale nie można od razu rzucać takich zdań pod adresem całego zespołu. Każdy ma swoje złe momenty w meczu i szkoda, że akurat z tego padały bramki. Ale powodem porażki na pewno nie był brak ambicji” - stwierdził.

W piątek jako pierwsze w 30. kolejce na murawę wybiegną drużyny Legii i Wisły. To szczególny mecz, nie tylko z tego względu, że warszawiacy są aktualnie liderem tabeli, ale są to również derby Mazowsza.

- Dobry wynik, to będzie świetna niespodzianka - ocenił szkoleniowiec.

W drużynie Wisły na pewno nie zagra w piątek kontuzjowany Kristian Vallo i "wykartkowany" Jakub Rzeźniczak. Czwartą żółtą kartkę otrzymał przed tygodniem w meczu z Jagiellonią Rafał Wolski, ale po odwołaniu Wisły Płock, Kolegium Sędziów PZPN dopatrzyło się błędu arbitra i upomnienie zostało anulowane.

Po przegranym 2:4 meczu z Jagiellonią, kibice już na stadionie wyrażali swoje ogromne niezadowolenie z wyników, jakie w tym roku notuje drużyna. W czwartek pod siedzibą klubu, przedstawiciele Stowarzyszenia Sympatyków Klubu Wisła Płock ustawili taczki, tłumacząc, że chcą w ten sposób pomóc podjąć decyzję opuszczenia klubu prezesowi Tomaszowi Marcowi i dyrektorowi sportowemu Pawłowi Magdoniowi. Mecz Legia Warszawa – Wisła Płock zostanie rozpocznie 30. kolejkę rozgrywek PKO Ekstraklasy.

MS, PAP