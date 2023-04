Głównym bohaterem poniedziałkowego spotkania był Mariusz Wlazły, dla którego było to ostatnie spotkanie w zawodowej karierze przed własną publicznością. Ostatni akt jego siatkarskiej kariery rozegra się jednak w piątek na warszawskim Torwarze. Pod względem oprawy na pewno nie będzie to tak doniosłe spotkanie jak to w Gdańsku, ale po tym, co siatkarze pokazali na parkiecie, widzowie mogą liczyć na prawdziwe siatkarskie widowisko.

Pierwsze dwie partie padły łupem warszawskiej drużyny. Mimo, że gdańszczanie prezentowali się równie dobrze, to nie umieli postawić się przeciwnikom. Słabsze momenty przeżywał także atakujący gospodarzy Bartłomiej Bołądź. To skłoniło Igora Juricica do zmiany na tej pozycji i w trzeciej partii na parkiecie zameldował się Mariusz Wlazły. Tym razem to "Gdańskie Lwy" zbudowały sobie kilkupunktową przewagę, a Wlazły po raz kolejny pokazał, że potrafi rozstrzygać sety na korzyść swojej drużyny. W czwartej odsłonie zawodnicy Piotra Grabana ponownie kontrolowali przebieg seta i wydawało się, że pewnie zmierzają po zwycięstwo w całym meczu. Jednak po zagrywkach Zhang Jingyin gospodarze zdobyli aż sześć "oczek" z rzędu, doprowadzając do emocjonującej końcówki. Mimo zaciętej walki nie udało im się przedłużyć spotkania, które Projekt wygrał 3:1.



Ostateczne rozstrzygnięcie rywalizacji w tej parze poznamy w piątek na Torwarze.



Transmisja meczu Projekt Warszawa – Trefl Gdańsk w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 20:30.

OL, Polsat Sport