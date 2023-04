Cage Warriors 153 z udziałem Polaka. Transmisja TV i stream online

W sobotę w Dublinie odbędzie się gala Cage Warriors 153. W walce wieczoru Rhys McKee zmierzy się z Jimem Wallheadem o pas kategorii półciężkiej. W rozpisce znalazło się też miejsce dla Polaka. Transmisja gali w Polsacie Sport Fight, Polsacie Sport Extra oraz na Polsat Box Go.

Jedynym przedstawicielem Polski będzie Marcin Zembala. 27-latek ma na koncie trzy zwycięstwa z rzędu i w sobotę stoczy drugi pojedynek w brytyjskiej organizacji. Co ciekawe, po raz pierwszy bił się w swoim zawodowym debiucie.

Po zwycięstwach odniesionych nad Vasile'em Suprovicim, Parwaizem Arabzaiem oraz Roggerem Lopezem tym razem rywalem Polaka będzie Leon Hill. Irlandczyk ma na koncie cztery zwycięstwa z rzędu.

W walce wieczoru dojdzie do starcia o pas kategorii półśredniej. McKee stanie do pierwszej obrony pasa po tym, jak w czerwcu 2022 roku pokonał Justina Burlinsona. Z kolei Wallhead zasłużył na mistrzowską szansę serią czterech kolejnych wygranych. O jego sile przekonali się m.in. Daniel Skibiński oraz Mateusz Figlak. "Judo" to posiadacz pasa w wersji tymczasowej.

Karta walk Cage Warriors 153:

Rhys McKee (12-4-1) - Jim Wallhead (33-11) - o pas mistrzowski

Tobias Harila (11-3) - Ryan Shelley (6-0)

Morgan Charriere (16-9-1) - Pedro Souza (18-4)

James Sheehan (6-2) - Oban Elliott (7-2)

Decky McAleenan (7-5-1) - Wasi Adeshina (4-2)

Taka Mhandu (2-1) - Benoit Blanc (5-2)

Anugs Hewett (debiut) - Paddy McCorry (2-1)

Adam Darby (1-1) - Jack Tucker (1-0)

Leon Hill (4-1) - Marcin Zembala (7-6)

Solomon Simon (1-0) 0 Dorian Cliucinicov (2-3)

Ryan Curtis (6-3) - Nicolas Leblond (7-4)

Adam Shelley (3-2) - Nuhammed Kir Ahmet (2-4)

Alexander O'Sullivan (1-0) - Afrim Thaqi (debiut)

Kyle McClurkin (3-2) - Owain Williams (0-2)



Transmisja gali Cage Warriors 153 w sobotę od 19:00 w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go, a od 22:00 także na Polsacie Sport Extra.

jb, Polsat Sport